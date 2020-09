Keith Urban și Pink au lansat piesa perfectă pentru serile prea lungi petrecute în compania alcoolului. "One Too Many" este partenerul celor care se simt singuri și rămași agățați de trecut, dar care conștientizează nevoia de a se desprinde și a merge înainte.

"E ceea ce aș numi o renunțare reticentă. Știi ce spun. Ești la finalul serii, a fost o seară lungă. Ești la bar. Juri că nu o să răspunzi la acel telefon. Nu o să faci acel apel. Până la urmă, o faci: <<Vino și ia-mă acasă. Am consumat prea multe pahare ("One Too Many")>>. Cunosc acea stare emoțională foarte bine. Aceasta este o piesă compusă de câțiva prieteni buni de-ai mei și mi-a fost trimisă. Am scris multe piese de pe album, dar când am ascultat piesa asta, reacția mea imediată a fost: <<Da, e clar>>. M-am conectat la mesajul piesei imediat", i-a povestit Keith Urban lui Zane Lowe, într-un interviu pentru Apple Music.

"One Too Many" este inclusă pe cel mai recent album al lui Keith Urban, "The Speed of Now Part 1". Artistul a mărturisit că după ce piesa a fost înregistrată și mixată, și-a dat seama că are nevoie de un partener pentru duet, și cum "a iubit întotdeauna" vocea lui Pink, alegerea a fost simplă.