Pink despre experiența îmbolnăvirii de COVID-19: "A fost cel mai înfricoșător lucru din viața mea"

Pink anunța la începutul lunii aprilie că a fost diagnosticată cu COVID-19, simptomele apărând cu două săptămâni anterior anunțului. Și fiul său a avut simptome similare, descoperind că și el este bolnav. Familia artistei a stat în autoizolare la domiciliu, iar cei doi au început să se simtă mai bine.

Intervievată de Ellen, Pink vorbit în continuare despre momentele grele prin care ea și familia sa au trecut:

Artista a devenit din ce în ce mai îngrijorată de starea de sănătate a fiului său. În contextul cauzat de pandemie, era dificil să iasă din casă cu un copil de trei ani și nu putea nici să îi dea la nesfârșit doze de paracetamol sau alte medicamente pentru a-i ameliora simptomele.

"La un moment dat, eu am început să mă simt rău. În jur de 16 martie. Nu m-am simțit bine, m-am simțit obosită, am avut frisoane, mi-a fost greață, dar nu am avut febră. Nu am avut simptomele pe care ar trebui să le urmărim. În jur de 18-20 martie, m-am trezit în toiul nopții și nu puteam să respir. Am avut nevoie de nebulizator. Nu puteam sa respir fără el. Atunci am început să fiu foarte speriată. Am putut să facem rost de un test și mi l-am făcut. Rezultatul a venit o săptămână mai târziu. Era pozitiv. Dar am simțit dinainte că o să fie pozitiv.

La un moment dat când a început [Jameson] să vomite și să îmi spună că are dureri de piept și că nu poate respira, mă gândeam <<ok, ce facem acum? Mergem la spital? Ce facem în momentul ăsta?>>. Ăsta a fost cel mai înfricoșător lucru din toată viața mea".