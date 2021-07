John Mayer - Shot in the Dark

Timbrul cald al lui John Mayer face minuni pe o piesă lentă, noul single "Shot in the Dark" fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Fără a fi o piesă ieșită din tipare, noul single al artistului american merge direct la inimă, umplând un gol al nostalgiei. Nici chitara nu sună rău, iar influențele disco, ce au cuprins marea masă a pop-ului, sunt binevenite și ele. Fără îndoială, John Mayer știe ce face, pentru că piesa "Shot in the Dark" este o veritabilă expunere a simplității executate cu precizie.

"Shot in the Dark" se regăsește pe noul album "Sob Rock", lansat chiar astăzi, 16 iulie. Discul conține 10 piese noi, inclusiv single-urile "New Light" și "Last Train Home".

În paralel cu pregătirile pentru lansarea noului album, John Mayer ar fi în discuții cu Paramount pentru lansarea propriului talk show - "Later With John Mayer". În cadrul acestei emisiuni, acesta ar urma să aibă drept invitați muzicieni, artiști și persoane proeminente din sectorul cultural, ideea de bază fiind aceea de a crea un fel de after-club pentru cei din sfera artistică. Publicul va putea urmări atât prestații live, cât și interviuri cu invitații.

Recent, John Mayer s-a declarat extrem de afectat de documentarul "Framing Britney Spears". Acesta a mărturisit că a fost de mai multe ori pe punctul de a plânge, chiar dacă nu a avut ocazia de a o cunoaște pe artistă. Muzicianul a subliniat misoginismul cu care Britney a fost tratată, observând cât de diferit a fost comentat în presă comportamentul său de "băiat rău".