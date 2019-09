Lyric Video: John Mayer - Carry Me Away

John Mayer ne arată cât de laborios este procesul compunerii și înregistrării unei piese noi. În noul clip "Carry Me Away" îl vedem pe artist experimentând în studio, schimbând idei cu producătorii și petrecându-și timpul cu câinele său.

"Carry Me Away" este o piesă care vorbește despre starea de plictiseală dată de rutina vieții. Mayer recunoaște că trăiește "într-o bulă" și ne mărturisește că își dorește să cunoască pe cineva care să îl scoată din această amorțire.

Noul single va fi inclus cel mai probabil pe viitorul album al lui John Mayer, despre care nu se cunosc foarte multe detalii. Pe acest LP se va regăsi și piesa lansată în luna februarie a acestui an, "Guess I Just Feel Like".

În 2017, John Mayer a lansat albumul "The Search for Everything". Discul a debutat pe poziția a doua în topul general Billboard 200 și pe prima poziție în US Top Rock Albums (Billboard). Materialul a inclus single-urile "Love on the Weekend" și "Still Feel Like Your Man".