"Wild" este o piesă romantică, pe care John Legend i-o dedică soţiei sale, Chrissy Teigen. Cei doi sărbătoresc în videoclip povestea lor de dragoste, dar şi sarcina lui Chrissy Teigen, care aştepta al treilea copil al lui John Legend. Melodia este fredonabilă, plină de energie, ritmată şi completată de o chitară explozivă a lui Gary Clark Jr. care îi sporeşte intensitatea. Videoclipul este animat de plimbări cu maşina Volkswagen Beetle în peisaje idilice, plimbări pe plajă şi cai sălbatici care aleargă pe malul mării.

John Legend şi Chrissy nu se feresc să îşi afişeze afecţiunea în public, să se sărute, ţină în braţe, să se bălăcească în ocean sau piscină împreună. În ultimele secunde ale noului videoclip cuplul îi primeşte alături pe ceilalţi doi copii, Luna, în vârstă de 4 ani şi Miles, în vârstă de 2 ani. Nu e prima oară când un star atât de mare ca John Legend anunţă sarcina soţiei cu un videoclip muzical. Katy Perry spre exemplu a făcut la fel cu "Never Worn White", un videoclip în care a dezvăluit fanilor că este însărcinată.

E interesant totuşi cum familia Legend reuşeşte să rămână şarmantă şi să nu cadă în clişee, povestea lor de dragoste fiind poate cea mai credibilă şi pasională dintre toate celebrităţile americane. Povestea noului clip e cu atât mai specială, având în vedere că regizorul său, Nabil Elderkin le-a făcut cunoştinţă celor doi soţi în 2006. Chrissy şi John Legend s-au cunoscut pe platoul de filmări al videoclipului piesei "Stereo".

Chrissy o juca pe iubita artistului, rol care avea să devină realitate ulterior. "Wild" este un single extras de pe albumul 7 al lui John Legend, "Big Love", lansat în iunie 2020. În acest an muzicianul a mai lansat piesa "Conversations In the Dark", iar în 2019 a lansat track-ul "Preach", cu un videoclip care prezenta cazuri de brutalitate a poliţiei contra persoanelor de culoare. În 2018 Legend a lansat un album de Crăciun. Palmaresul său include şi mult râvnitul EGOT, combinaţia de premii Emmy, Grammy, Oscar şi Tony.