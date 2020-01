Lyric Video: John Legend - Conversations In the Dark

"Conversations In the Dark" poate la fel de bine să fie privită ca o serie de jurăminte pe care şi le fac doi îndrăgostiţi la nuntă. Melodia a debutat pe 10 ianuarie, fix înainte de marea apariţie a lui John Legend în serialul "This Is Us", în episodul de pe 14 ianuarie difuzat de NBC. Artistul a şi cântat noua piesă în serial, într-un moment cheie. Legend a avut şi un rol mic, dar foarte amuzant în filmul Netflix "Between Two Ferns: The Movie", o creaţie marca Zach Galifianakis, care a inclus-o şi pe soţia lui Legend, Chrissy Teigen

La ascultarea noului single, deja toată lumea l-a numit "piesa perfectă pentru nuntă". Peste o chitară acustică blajină, vocea lui Legend picură miere fonică despre modul în care îşi vede îndrăgostitul perechea. Cel înamorat jură şi promite că nu o va face să sufere, nu o va lăsa singură, îi va păstra secretele şi o va vedea mereu ca perfectă.

În vârstă de 41 de ani, John Legend a atins deja apogeul artistic, adică obţinerea unui EGOT: Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Este primul bărbat de culoare cu un EGOT şi are un număr impresionant de 10 premii Grammy câştigate, un Glob de Aur, un Oscar şi un Primetime Emmy, pe lângă Tony-ul pentru producţia Broadway "Jitney".

Muzicianul are la activ uriaşe hituri romantice, precum "All of Me" şi "Love Me Now". Şi mai romantic e faptul că toate sunt despre aceeaşi Chrissy Teigen. John Legend este cunoscut şi ca antrenor vocal în cadrul emisiunii "The Voice", iar în ultimul sezon a câştigat competiţia cu Maelyn Jarmon.

În 2019 artistul a lansat piesa "Preach", iar pe final de 2018 ne-a surprins cu un album de Crăciun. Tot în 2019, în noiembrie Legend a fost numit "Cel mai sexy bărbat în viaţa" de revista People.