"Lifestyle" este o piesă de feel good şi de dans, prietenoasă cu radio-ul şi gata de milioane de stream-uri. Într-un fel e primul mare hit pop din 2021, cu potenţial de 1 miliard de vizualizări. Dacă urmăriţi cu atenţie dansul lui Jason Derulo din videoclip observaţi atât elemente din "Thriller" al lui Michael Jackson, cât şi "Bad Romance" de la Lady Gaga. Pe lângă viralizarea din TikTok, piesa va fi acasă în jocurile de dans ca Just Dance, deşi unele mişcări sunt cam greu de replicat.

Până la acest single nu aş fi crezut că vocea lui Derulo se potriveşte atât de bine cu cea a lui Adam Levine. Jason vine după un an 2020 excelent, cucerind topurile cu piesa "Savage Love", dar devenind şi cel mai urmărit artist de pe TikTok. Artistul a lansat noua piesă odată cu mesajul "Welcome to the New Era", o posibilă aluzie la un album nou. Pe de altă parte Maroon 5 a avut un 2020 cuminte, cu doar un singur single, "Nobody's Love" şi a aniversat 1 miliard de stream-uri pentru piesa din 2019 "Memories".

Ultimul LP de studio al lui Jason Derulo a sosit în 2015, deci ar fi momentul pentru ceva nou. Muzicianul are 42 de milioane de urmăritori pe TikTok şi 954 de milioane de aprecieri. Deţinătorul de discuri de platină este şi un actor talentat, jucând în producţiile TV "Empire" şi "Lethal Weapon", dar şi în adaptarea din 2018 a musical-ului "Cats". Artistul va putea fi urmărit în curând în rolul legendarului Ron Isley în filmul biografic "Spinning Gold".

Adam Levine nu mai are nevoie de nici o prezentare, fiind liderul truupei Maroon 5, câştigătoare a 3 premii Grammy. Falseto-ul său clasic îl scoate în evidenţă în industria muzicală, iar trupa sa a avut numeroase hituri, precum "Sugar", care a sărit de 3 miliarde de vizualizări. Hitul "Girls Like You" a fost cel mai urmărit video de pe VEVO în 2018 şi are 3 miliarde de vizualizări. Discografia Maroon 5 include 6 albume consecutive certificate cu discul de platină.

Maroon 5 a cântat în România în vara lui 2016, în Piaţa Constituţiei, având-o pe Antonia în deschidere.