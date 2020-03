În momentele grele, suferința acaparează și cele mai frumoase suflete, iar o "Inimă de fier" este tot ce au nevoie, astfel încât să poată depăși orice greutate și să găsească puterea de a se vindeca. Muzica și versurile piesei "Inimă de fier" sunt compuse de către Ionuț (Popu) Bacula și Vlad Manolache, piesa având o însemnătate aparte pentru Andreea Bălan.

"Ziua de 4 martie este o zi foarte importantă în viața mea deoarece în această zi a venit pe lume Clara, cea de a doua minune a mea. Tot în această zi, acum un an, am avut parte de cea mai grea încercare a vieții mele, când inima mi s-a oprit pentru câteva secunde. De atunci, m-am resetat ca om și am realizat că sănătatea este cel mai important lucru, iar iubirea celor dragi, este cea mai de preț comoară.

Azi, de ziua Clăriței, ofer publiculului "Inimă de fier", o piesă despre puterea de a te ridica și de a merge mai departe, ori de câte ori viața te încearcă. Nebunia și viteza de azi ne fac de multe ori să ne pierdem în detalii nesemnificative și să uităm că, de fapt, importantă e fericirea... Iar la ea putem ajunge doar dacă înțelegem că viața, cu bune și mai puțin bune, e frumoasă atunci când iubești și ești iubit", declară Andreea Bălan.