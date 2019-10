G-Eazy apare în "I Wanna Rock" iniţial ca un pacient în cămaşa de forţă şi apoi ca un jefuitor de camioane ce transportă bani. Se lasă cu urmăriri cu supermaşini şi multe maşini de poliţie. Fundalul este unul gangsta, piperat cu clape sinistre. Urmăririle cu maşini par desprinse din NFS, semn că artistul nu a precupeţit deloc bugetul pentru clip. De fapt G este creierul jafului, iar complicele este o domnişoară la volanul unui bolid, care atrage poliţia pe urmele sale.

După jaf urmează împărţirea banilor, iar Gunna intră pe flow. Artistul apare alături de G-Eazy în club, unde plouă cu bani şi se face mult twerking. Ipostaza vulnerabilă a rapperului şi cea de geniu malefic duc cu gândul la pelicula "Joker" şi la un moment dat şi vedem o carte de joc cu celebrul Joker apărând în clip, deci nu e o coincidenţă. Fanii lui Halsey au luat foc la versurile "No Limit all i got is Me, Myself, and I, when I said it was her & I that sh*t was a lie".

Este o aluzie la piesa de dragoste "Him & I" pe care cei doi artişti o cântă şi care i-a făcut să pară cuplul perfect în 2017. Noul single al lui G-Eazy este extras de pe EP-ul "Scary Nights", pe care se mai află colaborări cu Miguel, The Game, Moneybagg Yo şi alţii. EP-ul are 8 piese noi şi este deja disponibil pe platformele de streaming din toată lumea.

Artistul pregăteşte şi un album complet, care va debuta spre final de an. Între timp este ocupat cu filmări de videoclipuri şi un contract cu cei de la PUMA. Halsey a lansat la rândul său piese despre relaţia sa cu G-Eazy, precum "Without Me". Artista a confirmat în interviuri că single-ul era despre fostul său iubit. Încă o referinţă apare în colaborarea recentă cu Post Malone pe piesa "Die for Me".

Halsey şi G-Eazy au fost împreună un an, înaintea unei despărţiri tumultuoase în iulie 2018. S-au împăcat în august 2018 şi despărţit din nou în luna octombrie a acelui an. Din relaţie au rămas doar diss-urile din melodii acum. G-Eazy a vizitat România în vară, urcând pe scena de la Neversea 2019.