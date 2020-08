După "Uterus", o piesă emoționantă despre miracolul nașterii, Elliphant revine cu "Had Enough", un single inspirat de anumite greșeli din viața sa. Videoclipul a fost filmat în împrejurimile casei din Stockholm a artistei, alături de prietenele sale apropiate. Potrivit lui Elliphant, filmările au avut loc cu prilejul uneia dintre ultimele petreceri petrecute la ea acasă, înainte de a rămâne însărcinată.

"Eu am fost sursa de inspirație pentru piesa asta ! Haha, e despre mine încercând să mă conving pe mine, sub influența alcoolului, că trebuie să merg acasă și să mă liniștesc. E ca un ecou al altei piese ale mele, "One More", doar că la polul opus. Atunci când lucrezi ca artist, ești mereu în preajma alcoolului și cunoști mereu oameni noi. Asta e o combinație periculoasă, pentru că nu ai persoane stabile în viața ta, care să pună la îndoială stilul tău de viață. Așa că m-am gândit că trebuie să fiu propriul meu martor și să realizez singură atunci când e destul. Dar nu prea a funcționat. Consuma alcool în timp ce scriam piesa asta, în compania unor oameni extraordinari pe care tocmai îi cunoscusem! Așa stau lucrurile și e ok, dar simt nevoia să vorbesc despre asta", a povestit Elliphant într-un interviu pentru Lady Gunn.