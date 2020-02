Noul single "Vintage" a fost compus de Sandor Biro, producător muzical cunoscut pentru piese precum "Dansează amândoi" (Nicole Cherry), "Ce are ea" (Delia), "Tu" (Lidia Buble). Videoclipul melodiei a fost filmat la Palatul Mogoșoaia și a fost regizat de Ionuț Trandafir.

"Deschidem luna îndrăgostiților cu o piesă Vintage"

"Colaborarea cu Lidia mi-am dorit-o dintotdeauna. "Vintage" vorbește despre felul în care se completează sufletele pereche, despre dragostea sinceră și eternă. Cred că această piesă reflectă povestea fiecărui om care iubește și sper că vă veți regăsi în ea", declară Edward Sanda. "Acum doi ani, mi-am dorit prima oară să colaborez cu Edward Sanda, însă n-a fost să fie. De atunci, am crescut amândoi și am creat foarte multă muzică. Acum deschidem luna îndrăgostiților cu o piesă "Vintage", dar mai actuală ca niciodată", adaugă Lidia Buble.

Edward Sanda a debutat cu piesa și clipul "Doar pe a ta", un featuring cu Ioana Ignat, ce a cucerit topurile de specialitate. Au urmat piese precum "Haine scumpe", "Nicio zi fără tine", dar și "În palma ta" (alături de Ioana Ignat), care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube. De-a lungul timpului, Edward Sanda a colaborat cu artiști precum AMNA și Cleopatra Stratan.

Lidia Buble și-a început cariera în 2014 cu piesa "Noi simțim la fel", iar în același an a câștigat premiul Best New Act la Romanian Music Awards. Au urmat apoi single-uri ca "Inima nu știe", "Le-am spus și fetelor" (feat. Amira), "Mă cerți" (feat. Adi Sînă) și "Mi-e bine" (feat. Matteo), piese ce au adunat sute de milioane de vizualizări pe YouTube.

În octombrie 2017, artista a lansat "Cămașa", single care s-a menținut în topul celor mai difuzate piese la radio și a adunat peste 40 de milioane de vizualizări pe YouTube. De același succes s-a bucurat și piesa "Sub apă", al cărei clip a depășit 30 de milioane de vizualizări.