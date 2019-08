"Take Me Back to London" este o piesă de pe albumul de colaborări al lui Ed Sheeran, "No. 6 Collaborations Project". Pe acel disc am avut ocazia să îl auzim pe Ed cântând rock pe o piesă cu Bruno Mars, dar şi grime pe acest remix. Videoclipul poate fi foarte uşor definiţia culturii britanice, între mic dejun-uri cu cârnaţi, ouă şi fasole, căni de ceai şi halbe de bere în autobuzul de turneu.

Băieţii apar pe câmpiile verzi britanice, la un croitor care le face costume pe măsură în Saville Row, dar şi la o cafenea din Manchester cunoscută pentru celebrităţile care iau masa acolo. Pe acest remix apar şi artişti noi, precum Aitch, care abia îşi începe cariera, dar şi MC JayKae.

Toate acestea combinate cu un Rolls Royce cu care Stormzy şi Ed Sheeran se dau pe câmpii, făcând drifturi şi pozând pe capota maşinii. În doar 2 zile după lansare, clipul a strâns deja 4.5 milioane de vizualizări. Piesa a intrat deja în topurile britanice pe locul întâi, iar Stormzy nu e la prima ispravă de gen în 2019. Rapperul a mai avut o piesă la vârful topurilor cu câteva luni în urmă.

Ed Sheeran a fost acuzat recent de către rapperul Wiley că vrea să se asocieze cu curentul grime doar pentru a îi fura din faimă. Wiley este considerat "naşul grime-ului" şi a colaborat cu Ed în 2011 pe EP-ul "No. 5 Collaborations Project".

Videoclipul cel nou este regizat de KC Locke şi a fost filmat în Londra, Manchester şi Birmingham. "London" apare pe albumul lui Ed Sheeran care include nu mai puţin de 22 de colaborări, inclusiv cu nume mari ca Justin Bieber, Bruno Mars, Cardi B, Camila Cabello, Skrillex şi Chance the Rapper. Ed se apropie de finalul turneului "Divide", care l-a adus şi în România la începutul lunii iulie.