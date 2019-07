Prima piesă rock a lui Ed Sheeran, lansată împreună cu Bruno Mars și Chris Stapleton, a făcut furori în online, fanii celui mai îndrăgit roșcat englez concluzionând că Ed poate cânta și rock. Și pentru că "Blow" a avut un feedback atât de bun, piesa primește și un videoclip la cote înalte, în care îi vedem pe Ed, Bruno și Chris în postura unor tipe sexy, ce lasă totul pe scenă.

Single-ul "Blow" este inclus pe noul album al lui Ed Sheeran, "No. 6 collaborations", ce va fi lansat pe 12 iulie. Materialul cuprinde și colaborarea cu Justin Bieber, pentru piesa "I Don't Care", precum și featuring-uri cu Cardi B, Camila Cabello, Travis Scott și Ella Mai, printre alții.

Potrivit lui Ed Sheeran, acest nou proiect, ce include 15 piese și 22 de featuring-uri, a fost inspirat de colaborările sale cu Beyonce și Andrea Bocelli.

"După ce am lucrat cu Beyoncé și Andrea Bocelli, și i-am avut pe amândoi ca invitați pe single-ul "Perfect", am început o chestie pe laptop-ul meu, "No. 6 collaborations". Și de-a lungul anului, cât am fost plecat în turneu, de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva pe care îl admiram, am simțit că e prima dată când mi-am permis să le spun: <<Hai în studio>>. Pentru mine, acesta este un album de tip compilație, pe care am colaborat cu artiștii pe care îi apreciez", a detaliat Ed.