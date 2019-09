Camila Cabello reușește să creeze o poveste captivantă în noul ei videoclip de 6 minute. Pornind de la premisa dezvăluită în titlu - "Liar" - artista vizualizează o serie de minciuni pe care le-a spus, imaginându-și apoi diferite versiuni ale adevărului. Scenariile prezentate sunt, evident, rupte de realitate, umorul și autoironia dând culoare versurilor piesei.

Piesa "Liar" se regăsește pe noul album "Romance", care va fi lansat anul acesta. Discul include și single-ul anterior al artistei, "Shameless", pe care Camila îl va interpreta live în premieră pe 12 octombrie, în cadrul Saturday Night Live.

Camila Cabello a ajuns în atenția publicului odată cu participarea la X Factor din 2012. Artista a ajuns până în finala competiției alături de viitoarele colege din Fifth Harmony, alături de care a lansat EP-ul "Better together" și albumele de studio "Reflection" (2015) și "7/27" (2016). Piesa "Worth it" a fost un success international, iar "Work from home", a cucerit numeroase topuri.

După ce a părăsit trupa Fifth Harmony la sfârșitul anului 2016, artista a colaborat cu Shawn Mendes la piesa "I know what you did last summer" și cu rapper-ul american Machine Gun Kelly – "Bad Things". În 2017 apare piesa "Havana", care depășește pragul de un miliard de stream-uri pe Spotify, propulsând cariera tinerei artiste cu rădăcini cubaneze.