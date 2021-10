Alesso, Marshmello - Chasing Stars (Stripped) ft. James Bay

"Hey, sper că toată lumea e bine. Vreau doar să vă anunț că "Chasing Stars", în varianta stripped, a fost lansată. În cea de-a doua zi de filmări a videoclipului am vrut să captăm și varianta acustică a piesei. Până să dăm drumul la camere, o mulțime de oameni se adunaseră deja în jurul nostru. Unul dintre ei ne-a întrebat pe la ce oră credem că terminăm, iar noi am răspuns că pe la ora 2. A râs și ne-a avertizat că până la ora aia o să ne ia valurile pe sus. A avut dreptate. Dar până la urmă rezultatul a fost foarte fain. Vă invit să urmăriți clipul!", a declarat James Bay.

Noul single poate fi descărcat de pe majoritatea platformelor de streaming. Această colaborare vine după o serie de featuring-uri lansate de Marshmello, dintre care amintim de "Leave Before You Love Me", cu Jonas Brothers, și "You", cu Benny Blanco și Vance Joy.

James Bay pregătește lansarea unui album, primul single, "Chew On My Heart", apărând în vara anului trecut. De asemenea, artistul a devenit de curând tată.