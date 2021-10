BRIANNA - Kiss Me When I'm Drunk

După o serie de hituri precum "Lost in Istanbul" sau "The Violin Song", piese ce s-au bucurat de succes atât în țară cât și peste hotare, Brianna lansează un nou single. "Kiss me when I'm drunk" este despre iubirea ce te poate duce pe culmile fericirii, dar și în sens opus.

""Kiss Me When I'm Drunk" este piesa pe care o pui să o asculți când ți-a ajuns să suferi, când ai nevoie de un "pick me up" sau când îți dai seama că meriți mai mult și nu e destul să te mulțumești cu ce ai. Este o piesă empowering", spune Brianna.

Versurile piesei au fost scrise de Olivia Addams alături de wrs, de muzică s-au ocupat Cristian Tarcea, wrs, Olivia Addams și Loredana Aniculaesei, în timp ce producția a fost realizată de către Cristian Tarcea.

Piesele Briannei au strâns peste 100 de milioane de vizualizări pe Youtube și peste 5 milioane de stream-uri pe Spotify. Succesul pieselor nu a fost mărginit de granițele României datorită unor hituri precum "Lost in Istanbul" sau "The Violin Song". Iubitorii muzicii din Europa (Turcia, Bulgaria, Grecia, Albania, Germania si Rusia) au luat parte la proiectul Briannei, datorită sprijinului oferit de unele din cele mai mari radiouri din aceste teritorii.