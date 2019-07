Bon Jovi la București - Ultima oprire din Europa a turneului "This House Is Not for Sale"

Turneul „This House Is Not for Sale” al trupei americane Bon Jovi a ajuns și la București, ultima oprire din Europa în 2019. Concertul din Piata Constitutiei a adus împreună 50 000 de oameni, după 8 ani de la vizita precedentă a trupei.

În mijlocul mulțimii de oameni am regăsit toate categoriile de vârstă, oameni aduși împreună de nostalgia unor vremuri în care piesele Bon Jovi și prezența magnetică a solistului trezeau bucuria de viață și pofta de dragoste a multor tineri. Acum acești tineri de odinioară care au trecut prin viață odată cu membrii trupei Bon Jovi, s-au regăsit împreună cu speranța de a retrăi acea bucurie adusă de muzica preferată. Pe lângă aceștia, copiii și nepoții lor s-a alăturat, atrași de vocea și magnetismul lui Jon Bon Jovi. Deși mulțimea a vibrat și piesele au curs, starea generală a celor de pe scenă s-a simțit ca nefiind una optimă, prin urmare comunicarea cu publicul a fost scurtă și concertul s-a simțit ca fiind greu de dus până la capăt. Pentru că ne place să privim dincolo de prima impresie, am început să cercetăm un pic mai în spate, privind către contextul general al trupei și al momentului reprezentat de concertul de la București. Aruncând astfel o privire pe desfășurătorul turneului „This House Is Not for Sale” am constatat cu fascinație ca trupa este în acest turneu din anul 2017, promovând albumul cu același nume lansat în 2016. În 2017 și 2018 au avut în total 58 de concerte în America de Nord iar în 2019 au concertat numai în Europa, București fiind ultimul oraș din cele 20 de pe listă. Înainte de concertul de la București trupa a avut 19 concerte, majoritatea la distanță de 2-3 zile unul de celălalt, în lunile iunie și iulie. Concertul de la București a fost al 20-lea și ultimul din Europa După Europa, turneul mai prevede un concert în Israel, o pauză până în septembrie și apoi cinci concerte în America de Sud iar turneul va lua sfârșit. Așadar, dintr-un total de 95 de concerte ale turneului, împărțite pe parcursul a trei ani, cel din România a fost al 89-lea. Pentru o trupă care activează de 25 de ani cu membri care au vârste de peste 50 de ani un asemenea turneu este cu siguranță un efort colosal. Vă lăsăm să trageți singuri concluziile mai departe. Poate fi greu să empatizăm din poziția publicului care așteaptă cu nerăbdare o trupă să vină în concert o dată la mulți ani și poate fi ușor să criticăm și să ne plângem. Cea mai corectă poziție este să privim imaginea de ansamblu și atât cât putem să avem respect și susținere față de munca depusă de muzicieni, să înțelegem că sunt oameni la fel ca noi și starea lor de sănătate poate să difere de la concert la concert. Jon Bon Jovi, David Bryan, Tico Toores, Phil X și Hugh McDonald au făcut tot ce le-a stat în putere pentru a satisface mulțimea din Piața Constituției, iar zâmbetul radios al solistului a adus cu siguranță bucurie în inimile multor fani, dincolo de orice neplăceri. Setlist concert Bon Jovi, Piața Constituției București, 22 iulie 2019: This House Is Not for Sale Raise Your Hands You Give Love a Bad Name Born to Be My Baby Whole Lot of Leavin' Lost Highway Runaway We Weren't Born to Follow Have a Nice Day Keep the Faith Amen Roller Coaster It's My Life We Don't Run Wanted Dead or Alive Lay Your Hands on Me Captain Crash & the Beauty Queen From Mars Bad Medicine Bis: Livin' on a Prayer

Bis 2:

I'd Die for You

Twist and Shout (The Top Notes cover)