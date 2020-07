Lyric Video: Bon Jovi - Do What You Can

"Do What You Can" s-ar putea auzi cu uşurinţă la un tonomat dintr-o cârciumă într-un western modern. În ciuda sound-ului country, piesa este cât se poate de serioasă şi descrie viaţa în izolare, cu ochii lipiţi de TV şi cu mii de gânduri care îţi trec prin cap în fiecare secundă. Mesajul este "facem ce putem, acum când nu mai putem face ce vrem, dar ajutăm lumea". Formaţia aduce un tribut şi celor care au pierit la muncă, continuând activitatea şi în plină pandemie şi lucrând în focare de infecţie.

Odată cu lansarea acestui single am aflat şi noi informaţii despre albumul trupei Bon Jovi din 2020, care a tot fost amânat până acum. Intitulat "Bon Jovi 2020", LP-ul trebuia să vină pe 15 mai, dar din cauza pandemiei şi a revoltelor din SUA, artiştii au decis să îl amâne şi să îl regândească. Moartea lui George Floyd şi mişcările sociale provocate de acest eveniment au dus la crearea de piese noi, care au fost incluse pe disc. Acum trupa a anunţat că noua dată de lansare este 2 octombrie şi ca piesele sosesc prin Island Records.

"Do What You Can" este o piesă care a fost compusă alături de fani, prin brainstorming. Formaţia a prezentat o parte din instrumental fanilor la început de an şi a acceptat propuneri de versuri. Dorinţa a fost de a crea o melodie despre dorinţa umană de a te ridica la înălţimea unei provocări în vremuri grele. Jon Bon Jovi a fost un exemplu, iar la începutul pandemiei a fost prezent în New Jersey la bucătăria pentru nevoiaşi JBJ Soul Kitchen, unde a hrănit oamenii cu probleme.

Artistul a cântat varianta finală a piesei, versiunea acustică live în cadrul concertului caritabil Jersey4Jersey, care a strâns 6 milioane de dolari pentru eforturile statului New Jersey de a combate efectele pandemiei. Noul single vine după "American Reckoning", melodie compusă după moartea lui George Floyd şi dedicată acestuia şi mişcărilor de stradă ce au urmat. "Bon Jovi 2020" poate fi precomandat acum de aici.