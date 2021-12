Billie Eilish - Male Fantasy

Billie Eilish este protagonistul acestui clip, dar şi regizor şi mai mult de atât, editorul său. "Male Fantasy" e printre cele mai triste track-uri de pe al doilea album din cariera tinerei de 19 ani. Cu percuţia dată la minim şi o chitară acustică în spatele căreia se afla cu siguranţă fratele muzicianei, Finneas, aceasta creaţie muzicală depresivă e perfectă pentru o zi de luni, o zi cu mulţi nori pe cer, în care se marinează stările în casă.

Billie apare în profundă depresie în acest videoclip, blocată în casă şi suferind din cauza unei despărţiri. Face activităţile zilnice pe care le facem cu toţii, dar cu o lehamite, lipsă de energie şi delăsare specifice depresiei. Versurile vorbesc despre nevoia de a merge la terapie şi despre încercarea de a se distrage de la singurătate cu filme pentru adulţi.

Artista e mai prolifică decât a fost până acum când vine vorba de clipuri asociate single-urilor, acesta fiind al şaselea de pe "Happier Than Ever". Niciodată un nume de album nu a părut mai ironic decât în contextul acestui single depresiv. Până acum am văzut video-urile "Therefore I Am", "Your Power", "Lost Cause", "NDA" şi "Happier Than Ever". Discul cel nou a sosit în iulie 2021 şi a primit recenzii de 5 stele de la mai toate marile publicaţii muzicale, în frunte cu NME.

Răsplata nu a întârziat să apară, iar Eilish a primit deja o nominalizare la Premiile Grammy ediţia 2022 pentru "Cel mai bun album". În 2022 pleacă în turneu global, cu concerte în SUA, Australia, Noua Zeelandă, Europa. Primul album al tinerei, "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" a sosit în 2019 şi a câştigat un Grammy în 2020 pentru "Cel mai bun album". Pentru 2022 senzaţia pop a momentului are 7 nominalizări Grammy în categorii diferite.