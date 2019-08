"["Nu te mai recunosc"] Este o piesă pe care am scris-o acum un an, într-o perioadă a vieții mele în care sunt sigură că multe dintre femei se regăsesc. Așadar, este despre mine, dar totodată este și despre tine, actuală sau viitoare mămică!

Este despre noi, femeile! Sunt foarte bine acum, timpul le rezolvă pe toate. Am lansat piesa ca un semnal pentru conștientizarea importanței comunicării în relația de cuplu, inclusiv atunci când apare un copil", a detaliat Amna.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").

De cinci luni, artista postează săptămânal pe canalul său de YouTube cover-uri precum "Un actor grăbit", "Tu n-ai avut curaj", "A fost iubire", "Mai frumoasă", dar și creații proprii precum "Mama", "14 Februarie", "O să fie bine".