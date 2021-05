"Arde, arde/ Nimeni nu ne mai desparte" sunt versurile prin care cei doi artiști își dezvăluie sentimentele și caută să se bucure de fiecare moment petrecut împreună pentru că "Arde" înseamnă de fapt, flacăra iubirii și sentimentele ce cresc în intensitate cu fiecare clipă petrecută împreună. Clipul, în regia lui Silviu Mîndroc, subliniază acest mesaj.

"Colaborarea cu Qupra a început într-o zi când producătorul muzical, Cristian Tarcea, mi-a arătat primele idei ale acestei piese. Mi-a plăcut foarte mult, "Arde" e un single de vară, fresh, care sper să vă placă, iar Qupra e un băiat talentat, care sigur promite multe", povestește AMNA. "Sunt foarte nerăbdător să aflu părerea voastră despre această piesă și îmi doresc ca "Arde" să ajungă la inimile voastre, să reaprindă focul iubirii și pofta de viață și de distracție. Vreau să îi mulțumesc în primul rând AMNEI pentru acceptarea acestei colaborări și producătorului meu pentru efortul depus în realizarea acestui proiect minunat", adaugă Qupra.

Amna este o prezență aparte în industria muzicală. A ajuns cunoscută odată cu lansarea piesei "Tell me why", apreciată în special în Polonia și Spania. Artista are și un album lansat în Japonia, care a ajuns pe primul loc în topul vânzărilor. Au urmat colaborări de succes cu Adda ("Fără aer"), Whats Up ("Arme"), Robert Toma ("În oglindă", "La capătul Lumii"), Dima ("Cires de mai") și Dorian Popa ("Nu poți să mă uiți").