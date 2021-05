Alina Eremia a finalizat anul 2020 în forță, cu un concert special, ce a cuprins în setlist cele mai îndrăgite piese ale artistei, dar și o premieră, artista cântând noul single "Deja Vu" cu Nane. "Show Must Go On" a avut și o componentă caritabilă, Alina îndemnând publicul să doneze pe pretulbinelui.ro.

"Bună seara! Show Must Go On este un proiect foarte special pentru mine, un concept care mă bucur că s-a materializat. Azi e o zi specială pentru mine din mai multe motive sau puncte de vedere. Unu la mână: îmbătrânesc. Doi la mână: sunt pe scenă cu trupa mea și cântăm, iar în vremurile astea foarte interesante pe care le traversăm e ca o gură de apă în deșert, să zic așa. Și în al treilea rând, pentru că în seara asta putem să facem un bine", a detaliat Alina, povestind apoi în cadrul concertului despre cazul Ilincăi, o fetiță de 7 ani care s-a născut prematur cu un sindrom genetic și care are nevoie de susținere financiară pentru a urma un tratament.

Primul invitat special al serii a fost The Motans, pe care Alina l-a prezentat cu multă căldură:

"Aș vrea să invit lângă mine un artist cu care fac o echipă foarte bună în studio, un prieten tare drag și un om care mă inspiră."

Alina a interpretat împreună cu Denis piesa "Din trecut", continându-și apoi recitalul cu cel mai recent single al ei, "Noi".

Noul album Alina Eremia se numește "Deja Vu" și apare în 2021

Nane a urcat pe scenă în cea de-a doua parte a concertului. A cântat împreună cu Alina piesa "BRB", urmând imediat premiera serii - noul lor single, "Deja Vu".

"Piesa asta dă titlul viitorului meu album, care va fi lansat la începutul anului viitor. Piesa se numește "Deja Vu" și este una din preferatele mele, o ascult de 6 luni, cred că de 8 luni, nici nu mai știu exact. De când am făcut-o", a mărturisit Alina Eremia.

Piesa "Deja Vu" poate fi ascultată de la minutul 22:50. "Alina Eremia Live Concert: Show Must Go On" a fost produs și regizat de NGM CREATIVE ( Alexandru Muresan & Bogdan Paun). Alina a fost acompaniată pe scenă de band-ul ei, format din: Cristian Comaroni (Chitară), Radu Taca (Bass), Leonard Croitoru (Clape) și Mihai Andrei Cernea aka Bubu (tobe).

Tracklist "Alina Eremia Live Concert: Show Must Go On":

A fost o nebunie Poarta-ma Cum se face Din trecut Noi BRB Deja Vu Filme cu noi

VIDEO: "Alina Eremia Live Concert: Show Must Go On"