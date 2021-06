Alexandra Ungureanu - Vreau să te uit

Au fost anunțate cele 9 perechi de concurenți care vor participa la Asia Express 2021, reality show-ul plin de provocări și adrenalină, organizat și difuzat de Antena 1. Filmările vor demara în luna mai, tema celui de-al patrulea sezon fiind "Drumul Împăraților".

Traseul va începe în Turcia, continuând în Georgia și Azerbaijan, două țări implicate recent într-o confruntare militară. Alte destinații vor fi anunțate ulterior, situația internațională sanitară și un eventual teasing limitând informațiile disponibile momentan. Despre condițiile noului concurs poți afla mai multe din acest articol anterior.

Irina Fodor (care a înlocuit-o pe Gina Pistol și la "Chefi la cuțite"), Oase (câștigător al sezonului #2) și actorul Marius Damian sunt prezentatorii noului sezon. Ultimul dintre ei este povestitorul care va introduce fiecare loc cu informații specifice interesante.

Lidia Buble a declarat:

“O viață am așteptat o astfel de oportunitate... să pot să-mi spun povestea și într-un alt context. Sunt extrem de competitivă, dar habar n-am cum am sa fac față când adaug stresul și epuizarea. Vin să câștig și să-mi arăt că pot mai mult. Noi suntem 11 frați. Cât o echipă de fotbal:)... am ales-o însă pe Esty, pentru că împreună suntem Double Bubble Trouble”.