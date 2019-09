ADDA lansează "Intro Artă, Viață și Iubire", primul material dintr-o serie de 12 piese noi - VIDEO

"Intro Artă, Viață și Iubire" are textul scris de către artistă, muzica este realizată de ADDA împreună cu Bogdan Marinescu, la vioară îl ascultăm pe Vlad Măzărel, iar piesa este produsă în studiourile Baladda Records.

"Azi începe povestea «Artă, Viață și Iubire». Timp de un an, în fiecare lună, vom scrie împreună câte un capitol. Am scris și am cântat cu sufletul. Toate piesele de pe album sunt inspirate din viața mea și din trăirile mele. Îmi doresc mult să simțiți fiecare poveste așa cum o simt eu. Vreau să vă ofer și vouă bucuria, dragostea, motivația și speranța pe care le-am simțit eu cu fiecare cântec. Îmi doresc să fiu emoție pentru voi – fiecare cuvânt și notă. Totul a fost creat din inimă pentru inimi! Vă mulțumesc! Cu drag, Adda", mărturisește artista.