"Ce Am Cu Tine" este primul single lansat ce se găsește pe albumul "Artă, Viață și Iubire". Muzica și textul single-ului sunt compuse de ADDA și Alex Cotoi, iar la vioara artista l-a avut alături pe Vlad Măzărel.

Regia videoclipului a fost realizata de SAN, conceptul clipului a fost gândit de ADDA, iar producția video a fost asigurată de Cătălin Rizea și Radu Șelaru. Din echipa de creație au mai făcut parte Cristian Buca (make-up artist), Ilina Dumitru (hairstylist), Ely Adam și Ana Maria Prelipcean (styling).

"Piesa «Ce Am Cu Tine» are un mesaj pozitiv, emoționant, ce are în spate o poveste de viață. Oricât de grele ar fi încercările, în momentul în care ești într-un cuplu, și îl iubești cu adevărat pe cel de lângă tine, rezistați împreună și puteți fi fericiți până la adânci bătrâneți", a declarat ADDA.