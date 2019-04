Lyric Video: Olly Murs - That Girl

Pentru a sărbători cele 4 miliarde de stream-uri înregistrate cu piesa ”That Girl” în China, Olly Murs lansează un video cu versuri în limba chineză. Melodia este inclusă pe albumul ”24HRS”, discul anterior materialul pe care Olly Murs îl promovează în prezent, ”You Know I Know”.

Olly Murs a evoluat mult în industria muzicală. De la participarea din 2009 la X Factor UK, artistul britanic a lansat 4 albume de studio, ce s-au vândut la nivel internațional în peste 10 milioane de copii. Primul său disc, lansat în 2010, a debutat pe poziția a doua în UK Albums Chart, fiind unul dintre cele mai bine vândute albume ale anului. Performanța aceasta a fost depășită cu cel de-al doilea material de studio, ”In Case You Didn’t Know”, ce a reușit să urce încă o treaptă în clasament, aducându-i lui Olly Murs primul album Number One în Marea Britanie. A urmat apoi discul ”Right Place Right Time”, ce a inclus hitul ”Troublemaker”.

După 3 albume lansate în 3 ani, Olly Murs și-a îngăduit un moment de respiro. Cel de-al 4-lea disc, „Never Been Better”, a apărut pe piață la o distanță de 2 ani de la materialul precedent. Albumul a fost lansat în noiembrie 2014, debutând pe prima poziție în topul discurilor din UK. De pe acest LP au fost extrase single-urile "Wrapped Up", ”Seasons” și ”Up”. A urmat albumul ”24HRS”. Lansat în 2016, discul a inclus piesele ”You Don't Know Love” și ”Years & Years”.