Lyric Video: Kid Cudi, Eminem - The Adventures Of Moon Man & Slim Shady

"The Adventures of Moon Man & Slim Shady" a debutat pe 9 iulie şi a strâns deja peste 6.6 milioane de vizualizări. Este o piesă ceva mai cuminte decât "Godzilla", iar Slim Shady preferă un flow mai sacadat şi să atace oraşul New Orleans şi echipa sa NFL, sau mai bine zis pe Drew Brees. Eminem "scuipă" versuri despre hateri, bârfitori şi rapperi cei mai prefăcuţi pe care i-a întâlnit în carieră. Abordează şi administraţia Trump şi pe cei care "merg ca zombii pe străzi".

Nu lipsesc analogiile cu Meduza din legendele greceşti sau aluzii la viaţa de abstinent a lui Em, care se declară "sober" renunţând la droguri. Shady are grijă să amintească şi de brutalitatea poliţiei şi de mişcările de revoltă după moartea lui George Floyd. Piesa are un bas puternic şi o percuţie puternică, dar şi clape jucăuşe, care dau un aer de mister acestui single. Pe lângă versurile sumbre sau cu tentă socială, Eminem ne indică şi că a vizionat fantasticul documentar Netflix "Last Dance" despre cariera lui Michael Jordan.

Deşi Eminem a cântat cu o sumedenie de nume, e prima oară când colaborează cu Kid Cudi. Cudi a mai lansat o piesă în aprilie, "Leader of the Delinquents" şi pregăteşte un album numit "Entergalactic", care va sosi în 2021. Eminem ar mai pregăti o colaborare specială, cu Papa Roach, judecând după postarea trupei de pe pagina sa oficială de pe Twitter, când a întrebat fanii ce piesă ar vrea să audă interpretată alături de Slim Shady.

Muzicianul a cântat la gala Oscar 2020 şi a intrat în Cartea Recordurilor cu piesa "Godzilla", recitând 229 de cuvinte în 30 de secunde. Anul 2020 a început cu o lansare neaşteptată de album a lui Em, "Music to Be Murdered By". În martie apărea colaborarea cu Jessie Reyes "Coffin".