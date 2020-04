Lyric Video: Ester Peony - Me Pone Loca

Ester Peony a lansat la mijloc de aprilie piesa "Me Pone Loca", un single destinat celor care şi-au găsit sufletul pereche şi sunt gata să îşi exprime sentimentele fără ezitare. Este o piesă despre iubire, despre momentul când dai frâu liber iubirii fără să te sfieşti de cei din jur. Piesa este compusă de către artistă alături de Alexandru Șerbu și Ioana Badea Victoria și produsă de Alexandru Șerbu. Despre această nouă creaţie Ester a declarat următoarele:

"Me Pone Loca" este o melodie inspirată din emoția pură și inocentă pe care o trăim atunci când ne îndrăgostim. Plănuiesc să lansez lunar câte o piesă, iar "Me Pone Loca" face parte din viitorul meu album, "Limes and Sugar". Toate piesele vor gravita în jurul iubirii, emoțiilor dulci-amare și women empowerment.

Pe numele său real Ester Alexandra Crețu, artista şi-a descoperit pasiunea pentru muzică din copilărie, atunci când locuia în Montreal, Canada. În 2014 a început să compună muzica pentru artişti ca DJ Rynno, Sylvia, Tamy şi Pepe. Tot atunci lansa în iarna piesa "Cuminte de Crăciun", colaborare cu Ana Baniciu, Puya, Doddy, Vescan şi Mahia. În 2015 a sosit şi primul său single, "Sub aripa ta" (feat Vescan). Acel track a strâns peste 17 milioane de vizualizări pe YouTube.

La început de 2018 venea "Dig It", un EP cu 4 piese: "On My Way", "So Fine", "Leaving Tomorrow" şi "Dig It". Anul 2019 a adus şi încununarea carierei tinerei artiste, odată cu câştigarea Selecţiei Naţionale Eurovision cu piesa "On a Sunday". Ester Peony ne-a reprezentat la Eurovision 2019, în Tel Aviv, dar a ratat marea finală. Acesta a fost al doilea eşec consecutiv pentru reprezentanţii ţării noastre la competiţia europeană. Muziciana a trecut peste şi a lansat pe final de 2019 piesa "7 Roses".

A avut şi un recital la Cerbul de Aur 2019 în august, unde a cântat împreună cu Olivie Kaye şi Laura Bretan un cover după Metallica.