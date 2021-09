Sasha Lopez x Ester Peony - Tatoué

Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată. Dar nu cumva acest adevăr este valabil pentru absolut toate relațiile pe care le avem? Oricât de mult am încerca să uităm, sunt anumite amintiri care tot apar în gândurile noastre. Iar, de multe ori, acele amintiri sunt întocmai cu și despre persoanele pe care le-am iubit și pe care, desigur, le-am lăsat să ne iubească.

Noua piesă creată de Sasha Lopez și Ester Peony, "Tatoué", revendică întocmai acest subiect. O dragoste care nu dispare, asemenea unui tatuaj, este o dragoste care rămâne prinsă în trecutul fiecăruia dintre noi. Și, de fiecare dată când încercăm să o uităm sau să o ștergem din memoria noastră, aceasta pare că prinde și mai mult contur și strălucire.

Versurile în franceză aduc un plus de romantism, iar vocea caldă a lui Ester Peony creează cadrul ideal prin care ascultătorii pot trăi, cu sufletul, această piesă.

"În momentul în care am ascultat pentru prima dată versiunea finală de la "Tatoué", mi-am dat seama ce Univers am reușit să creez împreună cu Ester Peony. Tema piesei, timbrul ei vocal și limba franceză, toate oferă un vibe unic, plin de emoție. Cred foarte mult în Tatoué și în talentul artistei cu care am avut ocazia să colaborez. Sper să vă placă și vouă, iar piesa să rămână în sufletul vostru, asemenea unui tatuaj pe care sunteți fericiți și mândri că îl purtați", spune Sasha Lopez.

Ester Peony: "Sunt recunoscătoare pentru colaborare și pentru încrederea lui Sasha în mine, ca autor și interpret"

"Îmi doresc de mult timp să cânt o piesă în limba franceză, dar poate că nu am fost destul de curajoasă. Sunt recunoscătoare pentru colaborare și pentru încrederea lui Sasha în mine, ca autor și interpret. Atenția pe care o acordă detaliilor și simțul lui estetic sunt deosebite, iar asta se simte în fiecare single Sasha Lopez", adaugă Ester Peony.

Sasha Lopez este un producător cunoscut internațional pentru hitul "All My People", care a fost ascultat în toată lumea. Piesa s-a aflat în peste 20 de țări pe primul loc în topuri, iar una dintre edițiile Carnavalului de la Rio a fost deschisă chiar cu aceasta. Următoarele două single-uri, "Everybody Feels Alright" și "Weekend" au avut aceeași traiectorie de succes, ajungând în playlisturile internaționale.

Pasiunea pentru muzică a lui Ester Peony a început încă din copilărie, când locuia cu familia sa în Canada. În 2014, s-a făcut remarcată în online prin cover-urile pe care le-a lansat. Un an mai târziu, a debutat la radio și TV cu piesa "Sub Aripa Ta" (feat. Vescan). Piesa a fost în topuri săptămâni la rând pe posturile de radio din România.

În timpul primelor sale concerte, Ester Peony a împărțit scena cu nume mari din industrie, precum Puya, Vescan, Doddy și Anastasia. Aceasta și-a petrecut din ce în ce mai mult timp în studio, iar în 2018 și-a lansat primul EP, denumit "Dig It". În 2019, aceasta a reprezentat România la Tel Aviv, în cadrul concursului Eurovision.