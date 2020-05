Bon Jovi a cântat "Limitless" de acasă în finala The Voice - VIDEO

Bon Jovi ne aduce optimism și energie cu un live înregistrat de acasă pentru piesa recent lansată "Limitless". Prestația a fost prilejuită de finala emisiunii The Voice.

Bon Jovi a oferit publicului de acasă o doză sănătoasă de rock clasic intepretând din izolare noul al formației "Limitless". Acompaniat de cei 7 membri ai formației, conectați online din locații diferite, vocalistul Jon Bon Jovi a transmis mesajul motivațional al piesei cu motoarele turate la maxim, reamintindu-ne că muzica este un bun medicament pentru perioada dificilă pe care o traversăm cu toții.

"On a night like this/ One prayer, one wish/ Step out off the edge/ It's worth the risk/ Life is limitless", cântă Jon Bon Jovi în live-ul oferit de acasă cu prilejul finalei The Voice, închinând un pahar în cinstea gazdei show-ului, Carson Daly.

VIDEO: Bon Jovi - "Limitless" (Finala The Voice)

Piesa "Limitless" se regăsește pe cel mai recent album al formației, "Bon Jovi: 2020", disc programat inițial pentru lansare pe 15 mai. Din cauza pandemiei, discul nu a mai fost pus în vânzare la această dată, trupa anulând totodată și turneul pe care ar fi trebuit să-l susțină anul acesta.

În luna martie, clăparul formației, David Bryan, dezvăluia că a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta asigura publicul că a stat în carantină și că va continua să stea izolat până când va fi declarat vindecat. În mesajul său, Byran ruga publicul să nu se panicheze și să se sprijine reciproc în aceste momente dificile pe care le trăim cu toții.

"Vă rog, ajutați-vă reciproc. Toate astea se vor termina în curând...cu ajutorul fiecărui american!", scria Byran.

La o lună de la acest mesaj, David a anunțat publicul că s-a vindecat, mulțumind tuturor celor care i-au transmis urări de bine.