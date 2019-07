Lyric Video: blink-182 - Darkside

"Darkside" are un videoclip cu versuri redat în stil Disney, cu o grafică foarte colorată, stridentă chiar. Apar nuanţe neon şi o auzim percuţie ceva mai lentă pentru punk, în vreme ce single-ul se duce în zona pop-punk mai degrabă. Acest release vine după alte câteva single-uri, precum "Happy Days", "Generational Divide" şi "Blame It On My Youth". Toate vor apărea pe noul album Blink-182, intitulat "Nine".

Acest LP cu 15 piese va fi lansat pe 20 septembrie prin casa de discuri Columbia. Judecând după primele single-uri, va fi o experienţă vulnerabilă şi plină de împărtăşire a emoţiilor, cu euforie şi sinceritate. Nu lipsesc piesele scurte, punchy marca Blink-182. Au trecut doar 3 ani de la ultimul album Blink, "California", primul cu chitaristul şi solistul Matt Skiba în componenţă. Îl cunoaştem de la Alkaline Trio şi el i-a luat locul lul Tom DeLonge, care se ocupă acum cu proiecte asociate NASA şi studiază fenomenul OZN-urilor.

Blink-182 se află în aceste zile într-un turneu extins în State, alături de Lil Wayne, dar seria de show-uri s-a lovit de ceva probleme, după ce rapperul a refuzat să mai apară pe scenă. Turneul a fost organizat pentru a marca 20 de ani de la lansarea legendarului album "Enema of the State". A definit adolescenţa multora din cei care şi-au luat buletinul la început de mileniu şi au descoperit relaţiile cu sexul opus prin seria "American Pie", care a făcut mari piesele Blink-182 de altfel.

Formaţia are totuşi un istoric mai bogat de atât, existând din 1992 şi având peste 50 de milioane de albume vândute global. În componenţă se află acum Mark Hoppus, la voce şi bas, legendarul Travis Barker, la tobe şi Matt Skiba, la voce şi chitară. Numele noului album, "Nine" a stârnit deja ceva controverse. Teoretic este al optulea album de studio al trupei, dar Mark Hoppus îl consideră al nouălea. El include şi caseta demo din 1994, "Buddha" ca un album oficial.