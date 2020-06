Alex & The Fat Penguins: "Noi nu trăim din YouTube, nu suntem mainstream, noi trăim live"

Alex & The Fat Penguins este una dintre multele trupe din underground-ul scenei muzicale românești care au trebuit să-și regândească planurile pe 2020 pentru a face față lipsei unui orizont concertistic palpabil. Formația privește însă înainte cu optimism, mai ales că a lansat de curând primul album de studio, "Cardiosonic". Despre acest material, dar și despre dorința de a simți publicul aproape am discutat pe larg în cadrul unui interviu via e-mail. Ne-am imaginat și cum va arăta industria muzicală după această pandemie, conștientizând și cât de important este contactul uman, chiar și când tehnologia este extrem de ofertantă.

InfoMusic: Industria muzicală a fost puternic zguduită de această pandemie, iar trupele și artiștii din underground cu atât mai mult. Cum ați traversat voi aceste săptămâni pline de incertitudine?

Alex & The Fat Penguins: Noi urma să avem un concert de lansare de album în Expirat pe 21 aprilie, plus alte emisiuni programate, în care doream să promovăm discul. Toate pregătirile pentru concert (proiecții în premieră, merch, CD-uri) au fost puse pe hold de la instalarea stării de urgență când a devenit clar pentru toată lumea că evenimentele, așa cum le știam, nu se vor mai întâmpla pe o perioadă îndelungată și incertă. Însă, ne-am repliat rapid, am continuat să planificăm lansarea online a albumului nostru, "Cardiosonic", și ne-am concentrat toată perioada lockdown-ului pe asta.

Norocul nostru este că am fost destul de muncitori anul trecut și am filmat 4 videoclipuri care erau gata și nu eram afectați de restricțiile prezentului. Așa că am zis să le împărtășim cu oamenii, să nu le ținem doar pentru noi, așteptând vreun alt moment prielnic despre care nu știm când o sa vină.

InfoMusic: De ce ați ales să lansați albumul "Cardiosonic" acum și nu ați amânat lansarea, așa cum au făcut-o mulți artiști de pe scena internațională?

Alex & The Fat Penguins: Am ales asta, în primul rând, pentru că albumul era finalizat încă de anul trecut la capitolul compoziție, iar mix & masterul finale le-am avut în februarie, deci materialul era good to go. Plus că noi deja am început lucru la următorul album, care e compus în proporție de 70% și pe care vrem să-l lansăm în primăvara anului viitor (asta, desigur, dacă nu vom avea parte de alte surprize neplăcute).

O parte din piesele de pe "Cardiosonic" fuseseră deja postate pe YouTube cu videoclipuri în regim de single, iar cu cele care încă nu văzuseră lumina internetului devenisem mult prea nerăbdători să le mai ținem doar pentru noi.

""Cardiosonic" este primul nostru album ca trupă într-o formulă bine definită, este un adevărat milestone. Înseamnă emoția inimilor noastre transpusă prin și în muzică"

InfoMusic: Ce înseamnă pentru voi acest prim material de studio?

Alex & The Fat Penguins: "Cardiosonic" este primul nostru album ca trupă într-o formulă bine definită, este un adevărat milestone. Înseamnă emoția inimilor noastre transpusă prin și în muzică. În fapt, în 4 ani de existență am lansat ceva piese, cât să avem cel puțin un album și un pic, dar la nivel simbolic ne-am dorit să avem un material închegat și organizat. Plus că, pentru orice trupă (în special de rock) orice album pune în agendă maturitatea din perioada respectivă; e un mod bun de a te autodepăși și de a te cunoaște, ca într-un final să devii cea mai bună versiune a ta.

InfoMusic: Ați lansat recent videoclipul piesei "N-am comori", o compoziție ce vorbește despre umanitate, indiferență și prejudecată. Încărcătura acestui mesaj este în acord cu realitățile actuale, chiar dacă piesa nu a fost compusă de curând. Cum a luat naștere această compoziție?

Alex & The Fat Penguins: Este o piesă mai veche, cu mult simbolism; vorbește și despre indiferență și prejudecată, dar într-o altfel de formă; mesajul cântecului are mai multe substraturi, iar în cel mai profund vorbește despre un viitor în care inteligența artificială va reuși să înțeleagă și să-și inducă voluntar sentimentul de iubire; un context interesant pentru omenire și pentru continuitatea acesteia.

"Ne oferă speranță faptul că planeta a avut un moment de respiro. Că nu a mai fost același grad de poluare pe timp de lockdown. Că oamenii au simțit nevoia de apropiere"

InfoMusic: Ce vă revoltă în legătură cu actuala situație și ce vă oferă speranță?

Alex & The Fat Penguins: Ne oferă speranță faptul că planeta a avut un moment de respiro. Că nu a mai fost același grad de poluare pe timp de lockdown. Că oamenii au simțit nevoia de apropiere. Este ciudat cum, în timpuri normale, ei tind să se îndepărteze unii de ceilalți, iar când sunt forțați să țină distanța, mai abitir vor să fie aproape. Deh, natura umană… Multe lucruri ne dau speranță. De revoltat, cred că cel mai tare ne revoltă, și în pandemie, și în afara ei, prostia. Și cred că am spus totul.

InfoMusic: Se discută în prezent despre diverse modalități prin care evenimentele live să poată fi susținute în condiții de pandemie, fiind evaluate concertele drive-in și show-urile cu public restrâns și reguli stricte. Care credeți că ar fi cea mai bună opțiune?

Alex & The Fat Penguins: Sănătatea și siguranța oamenilor reprezintă prioritatea nr. 1. Am văzut că prin alte țări au apărut tot felul de concerte drive-in sau bike-in, însă, din punctul nostru de vedere, nu oferă acel schimb de energie extraordinar de la un concert normal. Evident că abia așteptăm să ne urcăm pe o scenă cât de curând, în condiții de maximă siguranță pentru toată lumea, așteptăm și noi, ca de altfel, toată piața muzicală din lume, reglementări clare cu privire la rigorile de organizare. Când va sosi momentul, în mod clar, ne vom supune noilor reguli și ne vom conforma oricăror direcții indicate de organizatori și de cluburi.

"Noi vrem să simțim transpirația pe scenă, și pe a noastră, și pe a publicului. Vrem să îi auzim cum cântă cu noi și cum ridică toți mâinile"

InfoMusic: Mulți dintre noi am apelat la Zoom și la alte aplicații pentru a menține legătura cu cei dragi. Poate online-ul să compenseze pentru lipsa contactului uman?

Alex & The Fat Penguins: Mai ales că pregăteam lansarea albumului, am ținut legătura constant, ăsta este un avantaj extraordinar al vremurilor noastre, faptul ca avem tehnologia de partea noastră și atâtea opțiuni de a ține legătura de la distanță. Dar este o soluție de avarie, nimic nu poate să compenseze contactul uman. Ne-a fost dor să ne vedem la o repetiție, la o bere, la o poveste, la o sesiune de creație/brainstorming, față-în-față.

Dar suntem optimiști, cred că în curând vom putea reveni la acele bune obiceiuri. Noi nu trăim din YouTube, nu suntem mainstream, nu prea ne facem selfie-uri cu haine scumpe, noi trăim live! Noi vrem să simțim transpirația pe scenă, și pe a noastră, și pe a publicului. Vrem să îi auzim cum cântă cu noi și cum ridică toți mâinile. Deci, online-ul e bun, dar nu prea. Nu trebuie să ne relaxăm și să ne lăsăm păcăliți de relații și concerte la distanță.

"Vrem să ne păstrăm optimismul și să credem că industria [muzicală din România] o să supraviețuiască, o să o ia de la capăt și poate va ieși chiar mai puternică"

InfoMusic: Care credeți că vor fi efectele acestei pandemii asupra industriei muzicale din România?

Alex & The Fat Penguins: Industria din România părea că este pe o pantă ascendentă. Apăruseră multe cluburi care ofereau condiții bune de cântat, festivaluri, evenimente inedite care combinau mai multe arte și activități (fine dining + muzică live + iMapping etc) și ofereau o experiență foarte mișto consumatorului.

Pandemia clar o să aibă un impact negativ, o să dea piața mult înapoi, însă, iarăși, vrem să ne păstrăm optimismul și să credem că industria o să supraviețuiască, o să o ia de la capăt și poate va ieși chiar mai puternică. Asta este posibil doar dacă ne unim cu toții forțele (artiști, cluburi, organizatori, fani) și, nu în ultimul rând, cu un ajutor din partea statului, așa cum am văzut că s-a procedat și în alte țări. Ajutor care nu trebuie să fie neapărat consistent din punct de vedere financiar, însă cu reglementări clare, care să dea o șansă tuturor părților implicate.

"Avem cea mai selectă și mai mișto bază de fani din România. Îi iubim, îi apreciem și ne simțim acasă oriunde suntem împreună cu ei"

InfoMusic: Unde v-ar plăcea să susțineți primul concert, atunci când cadrul legislativ o va permite?

Alex & The Fat Penguins: Sincer vorbind, încă nu știm cum va arăta piața de concerte după ce se va reintra în normal. Noi spunem Wembley, dar, după ce cădem din pat, ne răzgândim și răspundem pe bune: orice loc unde suntem alături de fanii noștri este perfect! Important nu este locul, ci compania! Iar noi avem cea mai selectă și mai mișto bază de fani din România. Îi iubim, îi apreciem și ne simțim acasă oriunde suntem împreună cu ei.

Despre Alex & The Fat Penguins

Alex & The Fat Penguins este o trupă de rock alternativ fondată în 2016. Muzica lor vorbește despre micile și marile revoluții care se petrec în stradă sau în inimile noastre. Inspirația lui Alex își are izvorul într-o gamă largă de emotii și gânduri: poate fi o experiență intimă, precum pierderea unei persoane dragi, un fragment de istorie personală, cum ar fi pierderile suferite de familia sa în timpul ocupației sovietice, perspectiva pozitivă a renașterii spirituale sau problemele sociale contemporane care ne afectează pe toți (nedreptatea, corupția, războiul sau pericolul distrugerii mediului înconjurător). În 2017, în timpul protestelor pentru legile justiției, Alex & The Fat Penguins au cântat în fața clădirii Guvernului României piesa "Just A Fool", imnul anticorupție care s-a bucurat de numeroase aprecieri din partea publicului.