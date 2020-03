Potrivit formației, "Ursul" este fiecare dintre noi, pentru că fiecare are datoria de a contribui la condiții decente de trai, la grija față de semeni și față de natură.

Alex Coțofan: "Născut în Chișinău și crescut în București, "acasă" pentru mine a fost mereu în două locuri"

""Ursul" este, pentru mine, o piesă cu o mare încărcătură emoțională, inspirată de drama trăită de familia mea care a avut de suferit crunt din cauza dictaturii sovietice și a despărțirii de România. M-am întrebat mereu ce este "acasă"? Unde este "acasă"? E departe? E târziu? E unde sunt prietenii? Familia? Acolo unde se vorbește în limba ta nativă? Sau acolo unde nu-s prejudecăți și rasism? Acolo unde-ți sunt vii visele? Sau poate toate astea la un loc? Născut în Chișinău și crescut în București, "acasă" pentru mine a fost mereu în două locuri.

Două locuri, legate unul de altul, în atâtea puncte; istorie, cultură, tradiție, limbă, spiritualitate. Două locuri, două țări, două maluri de Prut, două vami, același neam. Pentru mine "acasă" este București și Chișinău, pe harta României mari. Acest "of", legat de sentimentul "de acasă" m-a inspirat să compun "Ursul". Cred că toți avem un of și, uneori, un simplu gest poate schimba multe. Noi, urșii, ieșim din bârlog și facem tot ce ține de noi pentru a ne bucura cu adevărat de acasă", a declarat Alex Coțofan, vocalistul formației.

Alex & The Fat Penguins este o trupă de rock alternativ cunoscută pentru mesajele sociale pe care le promovează prin muzică. Piesa "Just a Fool", lansată în urmă cu doi ani, viza problema corupției, iar în decembrie 2017 a și fost interpretată sub forma unui protest spontan în fața clădirii Guvernului României. De asemenea, formația are în palmares și o piesă care face trimitere la dramele provocate de războiul civil din Siria – "Amiral", iar prin "Urlă Pământul" au tras un semnal de alarmă asupra pericolelor la care supunem mediul înconjurător și cum aceste pericole se vor îndrepta inevitabil împotriva noastră.

Alex & The Fat Penguins înseamnă Alex Coțofan (voce și chitară), Mihai Ungureanu (bass, backing vocals), Daniel Rizea (chitară), Mircea Steriu (chitară) și Ionuț Tebeica (tobe).