Korn a lansat piesa muşcătoare "Lost In the Grandeur" - AUDIO

Grupul american va lansa albumul "Requiem" pe 4 februarie şi îl prefaţează în noaptea dintre 3 şi 4 februarie cu un "Requiem Mass", o slujbă de comemorare care are loc la Biserica Metodistă Hollywood United. Ceremonia se va difuza pe canalul YouTube al trupei Korn şi va include şi un concert un pic mai acustic decât de obicei, ţinut în faţa a 300 de fani. Cat despre piesa "Lost In the Grandeur", ea este mult mai agresivă şi sacadată, dar şi muşcătoare în comparaţie cu primul single de pe album, "Start the Healing", din 2021.

La început de an 2022 am putut asculta şi track-ul "Forgotten". Reperul din nu-metal ajunge la 14 albume de studio odată cu "Requiem" şi se joacă cu efectele chitarelor electrice într-un mod foarte satisfăcător pentru urechile fanilor. Solistul Jonathan Davis alternează între agresivitate şi blândeţe, prima servită spre final de piesă şi a doua pe refren şi la începutul single-ului.

Despre "Requiem" chitaristul James "Munky" Shaffer a spus următoarele într-un interviu cu Loudwire:

Mai ţineţi minte albumul "Untouchables"? Are un vibe de început de ani 2000 pentru mine. Nu ştiu de ce, poate pentru că am muncit mai mult la părţile de chitară. Cred că va fi nevoie de ceva timp pentru a fi digerat de fani. De asemenea trebuie să luaţi în calcul şi starea mentală în care ne aflam, în mijlocul pandemiei, cu lumea blocată şi Los Angeles-ul cu incendii mari, cu cerul portocaliu. Totul părea distopic.

Chitaristul a dezvăluit că s-a îmbolnăvit pentru a doua oară de Covid-19 chiar la început de an. Korn se află în această perioadă în turneu alături de trupele Chevelle şi Code Orange, cu opriri numai în SUA. Viitorul LP are 9 piese şi vine după albumul "The Nothing" din 2019, care a primit numai note de 8, 9 şi 10 de la criticii muzicali.