Lidia Buble, Jay Maly şi Costi ne aduc palmieri şi beat-uri tropicale în casă prin piesa "La Luna". Videoclipul invocă o atmosferă cubaneză, insulară şi tropicală. Lidia Buble apare alături de Jay Maly curtându-se în jurul unei maşini de epocă, cu o lună roşie pe fundal. Muzicienii flirtează prin dans, muzică şi mişcări lascive. Costi Ioniţă apare ca agentul provocator din fundal, hype man şi omul care imprimă ritmul acestui single.

Videoclipul este regizat de către Alex Ceauşu, care a făcut senzaţie în ultimele zile cu clipul piesei "Dorul", colaborare între Puya, Andra şi Guz. De la acele peisaje superbe din România am ajuns acum la un microunivers cubanez transplantat pe platourile de filmări. Lidia Buble nu e străină de colaborări cu beat exotic, după ce cântat alături de Descemer Bueno pe "Margarita".

Lidia Buble îşi începea carieră în 2014 cu piesa "Noi simţim la fel", iar în acelaşi an câştiga premiul "Best New Act" la Romanian Music Awards. Au urmat single-uri populare precum "Inima nu ştie", "Le-am spus şi fetelor" (feat. Amira), "Mă Cerţi" (feat Adrian Sînă) şi "Mi-e bine" (feat Matteo).

Jay Maly este un rapper de succes din Cuba, care a devenit cunoscut prin piese ca "Dile a el", "Dime" şi "Esta Noche". A colaborat cu nume mari din zona reggaeton/latino precum Gente de Zona, Dorian Alvarez, El Chacal şi Keylor.

Costi Ioniţă nu mai are nevoie de nici o prezentare, cunoscând apogeul carierei în 2012 atunci când a fost nominalizat la Premiile Grammy cu hitul produs şi cântat de Shaggy cu Kat DeLuna, "Dame". Artistul a lansat hituri internaţionale ca "Bouncing" cu Buppy Brown, "Reggae Dancer" şi a colaborat cu Shaggy şi Faydee pe single-ul viral "I Need Your Love", care a strâns peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. În urmă cu un an Costi a colaborat cu Emilia şi Jay Maly pe piesa "Bombon Bebe", care a strâns peste 15 milioane de vizualizări.