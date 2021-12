Anneke van Giersbergen va susține două concerte în Romania în 2022

Anneke van Giersbergen va cânta pe 7 noiembrie 2022 la FORM Space din Cluj-Napoca, iar pe 8 noiembrie la Quantic Club din București. Evenimentele vor respecta toate normele în vigoare la data desfășurarii acestora. De asemenea, se pun în vânzare doar 500 de bilete pentru fiecare concert.

Anneke van Giersbergen este una dintre vocile reprezentative ale anilor '90 si 2000, perioadă în care a urcat pe scene din întreaga lume alături de formația The Gathering. În plus, Anneke a colaborat cu mulți artiști sau formații, de la Devin Townsend la Amorphs și de la Within Temptation si Anathema la Napalm Death și Moonspell.

Pe lângă multiplele colaborari, Anneke are și o carieră solo de succes. Până acum artista a lansat trei albume de studio, cel mai recent fiind "The Darkest Skies Are the Brightest", oferit publicului la începutul lui 2021 și compus în întregime de aceasta. Discul a ajuns în topurile di Tarile de Jos, Germania și Elvetia.

Prețurile biletelor la concertele Anneke van Giersbergen din România, din 2022:

Concert Anneke van Giersbergen la București:

primele 100 de bilete - 79 lei

următoarele 100 de bilete - 89 lei

presale - 99 lei

la intrare - 120 de lei

*La prețul tuturor biletelor se adaugă comisionul de procesare de 10 lei

Concert Anneke van Giersbergen la Cluj-Napoca:

primele 100 de bilete - 79 lei

următoarele 100 de bilete - 89 lei

presale - 99 lei

la intrare - 120 de lei

*La prețul tuturor biletelor se adaugă comisionul de procesare de 10 lei.