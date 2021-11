Ascultă noua piesă U2, "Your Song Saved My Life" (Soundtrack "Sing 2") - AUDIO

U2 se menține în atenția publicului cu o piesă melancolică, "Your Song Saved My Life", înregistrată pentru un film de animație. Cu acest prilej, Bono își face și debutul pe marele ecran, urmând să apară în pelicula "Sing 2" în postura personajului Clay Calloway, un leu care e un veritabil star rock.

Regizorul filmului, Garth Jennings, a fost încântat de această piesă, declarând pentru Entertainment Weekly că emoția captată în linia melodică este exact ceea ce-și dorea pentru "Sing 2".

"Este pur și simplu atât de plină de emoție și căldură...Piesa spune exact asta: <<Uite, așa vrem ca publicul să se simtă atunci când pleacă de la cinema>>."

Pe soundtrack-ul filmului "Sing 2" se regăsesc și alte trei piese U2: "Where the Streets Have No Name" (interpretată de actorii Tori Kelly, Taron Egerton, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon și Nick Kroll), "Stuck in a Moment You Can't Get Out Of" (cântată de Scarlett Johansson) și "I Still Haven’t Found What I’m Looking For" (cântată în duet de Scarlett Johansson și Bono).

AUDIO: U2 - "Your Song Saved My Life" (Soundtrack "Off Sing 2")

În 2020, chitaristul U2 și Bono începuseră să lucreze la noi compoziții. Aceste sesiuni au avut loc înainte de intrarea în lockdown.

"Chiar lucram la niște piese noi cu Bono", a povestit The Edge în show-ul lui Jo Whiley de la BBC Radio 2. "A trebuit să iau o decizie: rămân în Dublin (alături de Bono), sau mă duc în California, acolo unde e soția? Așa că am optat să merg acolo unde era soția, ceea ce consider că a fost decizia corectă."

Nu se știe dacă, între timp, cei doi au reluat înregistrările. Cert este că formația nu are programat niciun concert pentru lunile următoare, ultimele show-uri U2 având loc în toamna anului 2019.