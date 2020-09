Lyric Video: U2 - Stuck In A Moment You Can't Get Out Of (Acoustic Version)

Inclusă original pe B-side-ul albumului "All That You Can’t Leave Behind" al trupei irlandeze, piesa "Stuck In A Moment You Can't Get Out Of" capătă la aniversarea a 20 de ani a LP-ului o versiune nouă, acustică și complet remasterizată. Piesa este prezentată publicului împreună cu un video cu versurim venind la pachet cu anunțul lansării unei versiuni aniversare deluxe a discului "All That You Can’t Leave Behind".

Cel de-al zecelea album de studio al trupei sărbătorit prin această relansare include single-uri de succes precum "Beautiful Day", "Stuck In A Moment You Can’t Out Out", "Elevation" și "Walk On". Discul a fost produs de Daniel Lanois și Brian Eno și înregistrat la Dublin și Franța, ajungând pe prima poziție în 32 de țări și câștigând 7 premii Grammy, inclusiv pentru Cel mai bun album rock. Este singurul album din istorie care are mai multe piese care câștigă premiul Grammy pentru Piesa Anului - "Beautiful Day" în 2001 și "Walk On" în 2002.

Versiunea remasterizată aniversară a albumului va include cele 11 piese originale și o compoziție nouă, "The Ground Beneath Her Feet". "All That You Can’t Leave Behind" în versiuni Standard, Deluxe, Super Deluxe în format CD, Vinyl sau Digital va fi disponibil începând cu data de 30 octombrie.