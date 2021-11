Green Day lansează piesa "Holy Toledo!", cu o schimbare de stil - AUDIO

De această dată Green Day nu a mai creat o piesă punk şi nici măcar pop-punk. "Holy Toledo!" se încadrează mai degrabă în sunetul Motown cu ritmuri lockstep şi o pivotare bruscă de ritm la jumătatea melodiei. E ceva foarte american şi foarte old school în ultimul minut al acestui single, care te duce în anii rock 'n' roll-ul din '60 şi '70, cu o veselie de milkshake şi american diner.

Solistul Billie Joe Armstrong nu e străin de astfel de cântece, el colaborând cu Norah Jones pe albumul "Foreverly", care include coveruri după piesele grupului The Everly Brothers. Cat despre filmul pentru care a fost compusă piesa nouă, el a debutat pe 5 noiembrie şi este o comedie pentru milleniali cu privire la o relaţie non-monogamă dar etică a unui cuplu tânăr.

În 2021 Green Day a mai lansat single-uri de sine stătătoare, ce nu aparţin de vreun LP. Am ascultat "Pollyanna", dar şi "Here Comes the Shock", în vreme ce în septembrie 2021 a debutat un cover live după KISS "Rock and Roll All Nite", pentru a marca finalul turneului fragmentat şi amânat de pandemie Hella Mega Tour. În acea aventură întinsă pe luni bune Green Day a fost însoţită de Fall Out Boy şi Weezer.

Ultimul LP lansat de Green Day a fost "Father of All Motherf*ckers", care a debutat în februarie 2020. Nici solistul Billie Joe Armstrong nu a stat degeaba, lansând câteva single-uri solo în ultimii ani: "Whole Wide World", "Corpus Christi" (cover Avengers), "I Think We're Alone Now (cover Tommy James and the Shondells) şi "You Can't Put Your Arms Around a Memory" (cover Johnny Thunders). Green Day este o formaţie punk rock din SUA, activă din 1987 şi cu 75 de milioane de albume vândute global. A fost nominalizată la 20 de Premii Grammy şi a câştigat 5.