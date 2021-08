Dimitri`s Bats a lansat "She", o piesă ritmată despre relații toxice - AUDIO

Un cântec aparent vesel, "She" vorbește în versuri despre cu totul altceva: relații toxice, motivele ascunse pentru care suntem prinși în acestea și vina aruncata agresiv atunci când totul se termină.

"Indiferent de cum interpretezi piesa, notele vesele sigur te vor ridica în picioare să dai drumul la dans!" – Dimitri's Bats

AUDIO: Dimitri`s Bats - "She"

Dimitri's Bats sunt o apariție proaspătă pe scena indie/rock românească, cu o abordare eclectică între dancefloor și riff-uri alternative. Influențați de artiști precum Anderson .Paak, Jacob Collier, alt-J sau Tyler the Creator, trupa are o abordare ce se potrivește perfect atât live pe scene de festival sau de club cât și pe dancefloor în nopți târzii.

EP-ul "Mess", primul material de studio al trupei, a fost lansat în toamna lui 2018 și a fost promovat prin single-uri precum "Cold", "Bottom of the Ocean", "Dancing and Falling" sau "Just a Little Bit". EP-ul "Mess" este disponibil pentru streaming și download pe toate rețelele de distribuție digitală.

În prezent, formația lucrează la piese noi pentru un viitor material de studio. Până atunci, publicul poate vedea trupa cântând live în cadrul festivalului Living Rock. Dimitri's Bats au show-ul programat sâmbătă, 21 august, în aceeași zi urmând să urce pe scenă și Robin and the Backstabbers,, Toulouse Lautrec, Jurjak, URMA și The Mono Jacks. Găsiți lineup-ul complet al festivalului aici.