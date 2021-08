Ascultă "Nothing Else Matters" în stil baroc, în versiunea lui Phoebe Bridgers - AUDIO

Metallica a făcut publică la final de iunie 2021 o versiune alternativă de melodie "Sad Bue True", preluată dintr-o înregistrare de studio din 5 februarie 1991. Ea anticipează sosirea lui "Blaclist", o colecţie de coveruri ale pieselor de pe "Black Album", ca tribut pentru acel LP. Balul a pornit deja cu un super cover după "Nothing Else Matters", realizat de Myley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo şi Chad Smith. Re-release-ul "Black Album" va avea mai multe discuri, unul cu coveruri de la alţi artişti şi unul cu variante alternative ale pieselor deja cunoscute, "Rough and Alternative Mixes".

"Take 36" a fost înregistrate la One on One Studios din Los Angeles, California, pe măsură ce Metallica pregătea succesorul lui "... And Justice For All" (1988). Diferenţele dintre "Sad But True" cel original şi această variantă sunt subtile, dar fanii vor simţi mici modificări de sunet. Nu are producţia aceea specială aplicată, este mai neşlefuită această versiune, mai dură. Vocea lui James Hetfield nu e la fel de muşcătoare, ci mai degrabă undeva între melodioasă şi super masculină.

Intro-ul e mai puţin dramatic şi jucăuş, practic nici nu mai avem intro aici, care pare a fi fost tăiat în această variantă. Recent a debutat şi un demo din 1990 pentru "Enter Sandman", pe care îl puteţi asculta aici.

"Black Album" ediţia aniversară din 2021 vine pe 10 septembrie şi include coveruri, precum cel al lui Miley Cyrus pentru "Nothing Else Matters", cel al lui Juanes pentru "Enter Sandman", dar şi contribuţii de la Ghost, Corey Taylor, Volbeat, Weezer şi Royal Blood. Mai apar şi Biffy Clyro, PUP şi IDLES, plus alţii. Contribuţiile artiştilor ajung din SUA în Marea Britanie şi Nigeria. Vom auzi influenţe punk, metal, rock, indie, chiar şi latino. Rezultatul este un album cu 12 piese şi nu mai puţin de 53 de artişti.

Profitul generat de acest super proiect muzical va fi împărţit între fundaţii caritabile şi fundaţia Metallica All Within My Hands.