Dimitri's Bats - Titanic

"Titanic" are doi protagonişti care se fugăresc pe plajă, un el şi o ea care se tot săruta şi îmbrăţişează, dansează provocator şi se scufundă în apă. Acesta este un single de pe viitorul album de studio al formaţiei, iar el spune o poveste de dragoste, care s-a stins între timp, mai puţin pentru protagonist. Dorinţa sa "still goes on", dar singurele momente în care îşi mai poate întâlni dragostea este atunci când visează. Jack şi Rose trăiesc o altfel de poveste de dragoste, cu final interpretabil.

Protagoniştii din videoclip sunt Răzvan Niţu şi Laura Petrisan, iar clipul a fost filmat şi regizat de către Sonia Ciocan şi Racu Osaciuc, pe o plajă pustie din România. Piesa este disponibilă pentru streaming pe toate platformele de distribuţie digitală. Acest track este definit de o voce care răsună melancolic pe fundal şi o chitară acustică care îi atribuie un exotism aparte în zona rock-ului alternativ şi indie rock-ului de la noi. Face parte din acea abordare muzicală care îţi permite să te joci cu emoţiile, cântând cu entuziasm şi angoasă în acelaşi timp peste o percuţie energică.

Dimitri's Bats este o formaţie românească, care se auto defineşte drept un grup rock alternativ, cu influenţe electro-pop. Printre influenţele citate se numără Anderson.Paak, Jacob Collier, alt-J sau Tyler the Creator. Trupa vine cu o abordare electică, potrivită atât live pe scenele de festival şi de club, dar şi pe dance floor în nopţi târzii. I-am văzut la multiple evenimente de tip Street Food Festival, în marile oraşe ale ţării, cântând alături de Byron, Lucia, Alex & the Fat Penguins, Robin and the Backstabbers.

EP-ul de debut al formaţiei se numeşte "Mess" şi a sosit în toamna lui 2018. Acum Dimitri's Bats lucrează la noi piese pentru un viitor material de studio. Formaţia are 5 membri: Radu Osaciuc, Marius Acsintoaie, Cristian Drimba, Andrei Costache şi Andrei Draguşanu. Povestea acestui grup a început la Bucureşti.