Noi artiști confirmați la UNTOLD 2021, pe scenele Galaxy și Alchemy

UNTOLD găzduiește în fiecare an în România artiști și DJ-i de renume din toată lumea, pe toate scenele festivalului și reprezintă cu succes genuri muzicale din diverse stiluri, de la trupe live la seturi de excepție electronice, EDM, techno, tech-house, house, deep house, drum&bass, dubstep, grime, trip-hop, trance, tribale, pop, hip-hop, rock sau reggae și nu numai. Creatorii unuia dintre cele mai mari festivaluri din Europa aduc și în 2021 nume reprezentative pentru genurile underground. Charlotte de Witte, Claptone, Seth Troxler, Caspa, Cellini, Colyn, DJ Snow & MC Agent, DJ Shiver și mulți alții urcă între 9 și 12 septembrie pe scenele Alchemy și Galaxy și completează astfel line-up-ul excepțional pentru cea de-a șasea ediție UNTOLD.

Charlotte De Witte, premieră la festivalul Untold

Pe locul 1 în 2020 în Top 100 Alternative, clasament întocmit de DJ Mag, și premiată cu premiul "Best Techno Artist", Charlotte de Witte vine pentru prima oară la festivalul UNTOLD. Denumită încă din 2017 ,"techno’s next-gen superstar" de DJ Mag, belgianca Charlotte de Witte a devenit rapid una dintre cele mai vizibile personalități de pe scena techno mondială. "You're Mine", colaborarea cu Oscar and The Wolf, a fost lansată oficial cu Spinnin’ Records, clip-ul oficial ajungând la peste 35 de milioane de vizualizări.

În prezent, Charlotte este proprietara unui label - KNTXT, este rezident la BBC Radio 1, și este una dintre cele mai apreciate figure din genul techno, cu prezențe la marile festivaluri din lume. Charlotte de Witte este una dintre femeile care a reușit să schimbe percepția în industria muzicii electronice. Este o artistă completă, reușește să-și managerieze și business-ul, show-ul radio, deține unul dintre cele mai urmărite conturi în social-media și a reușit să-și confirme statutul de NO 1 DJ în industria techno.

Tot pentru prima oară la UNTOLD vine și olandezul Colyn, care va transforma scena Galaxy într-o zona în care spațiul și timpul nu mai contează, pentru că așa sună muzica lui. De la synth-uri și groove euforic, acest DJ, care a început să producă la vârsta de 9 ani, a reușit să devină un personaj cunoscut după lansarea "Amor", piesă pe care Tale Of Us au folosit-o constant în aparițiile live. Producțiile semnate Colyn au intrat în DJ set-urile celor mai cunoscuți DJ tech și techno, precum Joris Voorn, Kölsch, Rüfüs Du Sol, Adriatique, Artbat, Stephan Bodzin sau Solomun.

Claptone, show special pentru Untold, pe scena Galaxy

The Man, The Myth, The Mask sunt atributele din spatele unui personaj legendar - germanul Claptone, care în acest an pregătește un show special pentru UNTOLD, la scena Galaxy.

E posibil ca niciodată să nu-i fie dezvăluită adevărata identitate, fiind protejat, la fiecare apariție live, de celebra mască aurie. Un lucru e cert însă legătură cu Claptone: de fiecare dată vine cu piese de top, cu influențe house și tech house.

Versiunea re-work pentru "Liquid Spirit" (Gregory Porter) a intrat în lista celor mai bine vândute piese pe platforma Beatport, iar "Cream", "Good To You" și "No Eyes" (feat. JAW) sunt considerate cele mai mari producții deep house din istorie.

Claptone are în discografie și două albume cu vânzări record, "Charmer" (2015) și "Fantast" (2018), în care sunt incluse super hit-urile “Heartbeat” și “Under The Moon”, piese la care a lucrat cu solistul Nathan Nicholson, dar și “The Music Got Me” și “In The Night”, unde pe linia de voce l-a cooptat pe Ben Duffy. Vreme de 4 ani la rând, Claptone a fost votat “the highest house DJ” în DJ Mag Top 100.

Maestrul Seth Troxler completează și în acest an line-up-ul de la scena Galaxy. Ca DJ, Seth Troxler se joacă cu Chicago house și minimal techno, iar ca producător, americanul lucrează cu cele mai puternice label-uri din industria muzicii electronice: Wolf + Lamb, Crosstown Rebels și Circus Company.

Pe scena Galaxy vor fi prezenți și Cellini, belgianul care se joacă cu un amestec de deep și house, precum și Yaya, DJ-ul canadian care a adus în producțiile proprii și în DJ set-uri elemente din muzica africană. În acest an, în liga Galaxy de la UNTOLD mixează Paul Kalkbrenner Live, Amelie Lens, Jamie Jones B2B Loco Dice, Nina Kraviz, Pan-Pot, Raresh, Rhadoo și Tale of Us.

Scena Alchemy de la Untold prezintă cele mai cunoscute nume din dubstep, grime, trap, hip-hop, trip-hop

Pe scena Alchemy revine în forță Caspa, producătorul britanic care are propriul show radio la Rinse FM, cu apariții pe scena marilor festivaluri din lume. “Back for the First Time” este single-ul cu care a intrat în playlist-ul stațiilor radio, inclusiv la BBC Radio 1.

Doi artiști care au reușit să genereze buzz în dubstep sunt invitați pe scena Alchemy, DJ Snow & MC Agent, pentru un mix dinamic și versatil. Line-up-ul este completat de cele mai cunoscute nume din hip-hop și trap: Grassu XXL, ȘATRA B.E.N.Z, Spike, Paraziții, Deliric X Silent Strike, Killa Fonic, DOC, Amuly, Macanache, Nane, Bruja, artista care a lansat succesul “IA LOC”, piesă care are peste 1,6 milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

“Culese din Cartier” e proiectul care-i include pe BASSKA, trupa care vine cu mix-ul perfect: reggae, hip-hop și drum&bass, Argatu’, un artist care combină muzica cu influențe tradiționale cu hip-hop și elemente din muzica electronică, trupa Cred Că Sunt Extraterestru și Moș Martin.

Organizatorii festivalului UNTOLD spun că în curând vor dezvălui un nou val de artiști și DJ-i care abia așteaptă să facă spectacol în acest an la Cluj-Napoca. Până acum au anunțat primii DJ-i ai lumii: David Guetta, Martin Garrix, Dimitri Vegas&Like Mike, Steve Aoki, Alok, Afrojack, DJ Snake, Lost Frequencies, Benny Benassi și Martin Solveig. The Script, Parov Stelar și rapper-ul american TYGA, care vine pentru prima dată pe scena principală UNTOLD, completează momentele de live acts din festival.

UNTOLD 2021 are loc între 9 și 12 septembrie. La eveniment au acces fanii vaccinați (pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare), testați (antigen sau PCR) sau care au trecut prin boală (și se află în perioada cuprinsă între a 15-a și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2).