Thom Yorke a remixat piesa "Creep" de la Radiohead, într-o variantă 2021

Intitulată "Gripe", caseta conține șase piese, dintre care trei nu au mai fost lansate până acum. Caseta este disponibilă prin intermediul casei de licitații Omega ca parte a licitației online Punk și Indie din 26 ianuarie. Este de așteptat ca "Gripe" să se vândă cu 2.000 de lire sterline.

Caseta demo vine cu o copertă creată de Thom Yorke. Pe caseta în sine, Yorke a scris: "Gripe + 3 trax la început", iar pe cartonașul din interior este menționat: "Înainte de cele de pe partea cealaltă sunt acestea (cele mai recente înregistrări din 1989) "Promise Me" (Thom), "Boy In A Box" (Colin/Thom) și "These Are The Chains". Aceste trei melodii nu au mai fost lansate. În plus, "Gripe" conține încă trei rarități pe care fanii ar putea să le cunoască deja: "Happy Song", "To Be a Brilliant Light" și "Sinking Ship".

Piesele ar fi fost înregistrate după ce membrii trupei au absolvit şcoala, dar înainte de a semna cu EMI Records şi de a-şi schimba numele în Radiohead (1991).

Vânzătorul, care a dorit să rămână anonim, a cunoscut formaţia la începutul anilor '90 şi a primit caseta de la un membru al grupului. Potrivit lui Paul Fairweather, reprezentantul casei de licitaţii, "melodiile sunt brute, dar cu siguranţă sugerează ceva din potenţialul fantastic pe care trupa avea să-l atingă în câţiva ani".

Cei cinci membri ai formaţiei britanice s-au cunoscut la o şcoală din Abingdon, Oxfordshire, şi au format iniţial grupul On A Friday, înainte de a cunoaşte succesul internaţional cu albume precum "OK Computer" şi "The Bends"⁣. Denumirea trupei a fost inspirată de ziua din săptămână în care aveau repetiţii.