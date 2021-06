Ascultă piesa compusă de Florence + the Machine pentru filmul "Cruella" - "Call Me Cruella"

Florence Welch ne-a cântat "Have Yourself a Merry Little Christmas" la final de 2020, dar în 2021 revine cu un sound ceva mai întunecat şi dramatic. Trupa Florence + The Machine a compus piesa "Call Me Cruella" pentru filmul Disney, care spune povestea femeii care ura dalmaţienii. Mai jos puteţi vedea un videoclip cu versuri şi privi câteva cadre din film. Peste o chitară discretă, vocea lui Florence face aluzii la o creatură care nu se poate adapta şi îşi dezvăluie sinele inedit lumii întregi, printr-o nouă identitate.

"Cruella" este o poveste a rebeliunii, a tinerei Estella (Emma Stone), crescută pe străzi ca Oliver Twist şi visând să ajungă designer de modă. Asta în vreme ce ea şi acoliţii săi jefuiau şi păcăleau naiviii care le ieşeau în cale. Estella lucrează pentru personajul flamboiant judecat de Emma Thompson pe timp de zi, iar pe timp de noapte devine Cruella, geniul nebun punk-rock. Ea umple Londra cu adevărate instalaţii de artă, care sunt simultan şi creaţii de modă. Acţiunea se petrece în anii '70, iar Cruella apare într-o lumină pozitivă, motivând obsesia sa maladivă pentru dalmaţieni cu modul în care a fost ucisă mama sa.

Coloana sonoră a peliculei este extrem de bogată şi am numărat 10 piese doar în primele 35 de minute.

Este mult punk rock, avem şi The Doors, Hendrix, Rolling Stones şi mulţi alţii. Florence Welch a lucrat îndeaproape cu compozitorul şi pianistul Nicholas Britell, câştigător de premii Emmy. El s-a inspirat din stilul rock-ului şi punk-ului care a definit cultura londoneză a anilor '60 şi '70. Toate piesele noi ce apar în film au fost înregistrate cu echipament vintage şi pe casete analogice la Abbey Road şi AIR Studios în Londra. Ce a rezultat este combinat cu elemente orchestrale, chitare electrice, bas, orgă, clape şi tobe.

Britell a lucrat la filme precum "Vice", "Moonlight", "The Big Short" şi cel mai recent drama din 2019 "The King". Este şi omul din spatele coloanei sonore a serialului HBO "Succession", pentru care a luat un Emmy.