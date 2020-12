Florence Welch cântă "Have Yourself a Merry Little Christmas" - VIDEO

Florence Welch, solista Florence + the Machine iese din zona de confort interpretând în mod superb un colind. E vorba despre "Have Yourself a Merry Little Christmas", cântat în cadrul unei gale caritabile transmise online şi găzduită de Nile Rodgers. Momentul magic se poate urmări şi asculta în articol.

Florence Welch ne oferă o variantă proprie a celebrului colind, "Have Yourself a Merry Little Christmas". Peste un pian blând se aşterne o voce atemporală, care a sunat bine în seriale medievale, în filme cu temă futuristă şi în imnul de împuternicire a femeii şi a celor ce se luptă cu demoni interni ("We All Have a Hunger"). Într-un decor de epocă, într-o lojă de teatru aparent Florence cântă zâmbind şi privind visător unul dintre cele mai apreciate colinde din istoria umanităţii. Evenimentul special a avut loc pe 15 decembrie sub numele de "The Stars Come Out to Sing at Christmas".

A fost un concert virtual de Crăciun, axat pe colinde şi a fost transmis pe tot globul, susţinând financiar fundaţia caritabilă Nordoff Robbins. Concertul se poate viziona aici în totalitatea sa până pe 5 ianuarie, iar fanii pot dona pentru scopuri caritabile. Evenimentul a inclus citiri de opere celebre şi poezii, colinde şi momente muzicale speciale. Unele reprezentaţii au fost transmise de la St. Lukes Church şi Abbey Road Studios din Londra. Gazda a fost Nile Rodgers, iar pe scena virtuală au urcat Cliff Richard, Roger Daltrey de la The Who, OneRepublic, Kaiser Chiefs, Simple Minds şi James Dean Bradfield de la Manic Street Preachers.

Fundaţia a strâns deja peste 300.000 de lire sterline pentru a îmbunătăţi vieţile celor afectate de boli, izolare sau dizabilităţi.

În aprilie 2020 Florence + the Machine a lansat piesa "Light of Love", primul material lansat după albumul din 2018 "High as Hope". Florence Welch este apreciată şi ca poet, cartea sa de poezii primind o nominalizare la premiile Goodreads Choice în 2018. Trupa Florence + the Machine ne-a fermecat în 2019 prin reprezentaţia de la Electric Castle.

Florence + the Machine este o trupă indie din Marea Britanie, activa din 2007 şi care are la activ premii Brit Award, dar şi 6 nominalizări la Premiile Grammy. A cântat în 2010 la o ceremonie de decernare a Premiilor Nobel.