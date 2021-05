Irina Rimes lansează piesa "N-avem timp" - TEASER

Gazda spectacolului de anul acesta va fi Kenan Thompson – simpaticul actor, comediant și membru al distribuției emisiunii Saturday Night Live. Alături de Kenan, familiile și copiii din toată lumea vor deveni parte din show-ul de anul acesta, într-un mod cu totul special, pentru a-și sărbători favoriții din lumea filmului, muzicii, televiziunii, a sportului și nu numai.

În 2021, pe lista artiștilor și a producțiilor cu cele mai multe nominalizări se regăsesc nume precum: Justin Bieber (5 nominalizări); Stranger Things (patru); Ariana Grande, The Croods: A New Age, Henry Danger, High School Musical: The Musical: The Series, Soul, Trolls World Tour și Wonder Woman 1984, fiecare cu trei nominalizări.

Irina Rimes, Selly, Emil Rengle, Smiley și Mimi sunt nominalizați la Kids’ Choice Awards, la categoria "Cel mai iubit star românesc".

"Nominalizarea la Kids’ Choice Awards mă bucură nespus și vă mulțumesc pentru asta. E un început de an foarte frumos, care mă ajută să simt toată energia voastră. Sper să ne și putem vedea cât de curând și să ne auzim doar cu vești bune", declară Irina Rimes, nominalizată pentru al doilea an consecutiv. "Sunt onorat să fiu nominalizat la Kids’ Choice Awards 2021. 2020 a fost un an în care s-au schimbat multe, în care am făcut foarte multe videoclipuri și am adus câteva lucruri în premieră în peisajul YouTube-ului românesc. A fost un an care ne-a pus pe toți la încercare, dar, uitându-mă în spate, pentru mine a fost, totuși, un an bun", spune Selly.

Smiley: "Sunt foarte recunoscător copiilor pentru că mă lasă să reînvăț zi de zi de la ei să mă joc frumos, să fiu bun, sa râd mult și să mă bucur de bucuria celor din jur"

"Unul dintre cele mai utile sfaturi pe care le-am primit și pe care l-am dat mai departe cât de des am putut a fost: „Nu uita să te joci! Joacă-te mult, oricând, până la finalul vieții, nu contează vârsta!” Trebuie să găsim bucuria jocului și a vieții în orice facem, fie că sunt treburi de copii sau de oameni mari. Sunt foarte recunoscător copiilor pentru că mă lasă să reînvăț zi de zi de la ei să mă joc frumos, să fiu bun, sa râd mult și să mă bucur de bucuria celor din jur. Să fie joacă, veselie și muzică în viețile noastre mereu! Mulțumesc pentru tot, copii mari și mici!", declară Smiley.

Pentru prima dată, Dirijabilul Portocaliu emblematic pentru Nickelodeon va părăsi locul de desfășurare al KCA și va purta fanii într-o călătorie în jurul lumii și mai departe. Înconjurați de slime și de cascadorii, spectatorii vor călători în spațiul cosmic, în lumea Bikini Bottom și chiar în casele vedetelor, prin tehnologia extended reality.

Spectacolul din acest an va oferi spectatorilor experiențe live interactive care vor aduce celebritățile și familiile de acasă chiar pe scena principală. De asemenea, vor avea la dispoziție un sistem de votare live prin intermediul aplicațiilor second screen, pentru ca fanii să râmână în control; și un premiu KCA acordat de o familie norocoasă aleasă în timpul spectacolului.

Lista completă a nominalizărilor la Premiile Nickelodeon’s Kids’ Choice 2021:

TELEVIZIUNE:

FAVORITE KIDS TV SHOW

Alexa & Katie

Are You Afraid of the Dark?

Danger Force

Henry Danger

High School Musical: The Musical: The Series

Raven’s Home

FAVORITE FAMILY TV SHOW

black-ish

Cobra Kai

Fuller House

The Mandalorian

Stranger Things

Young Sheldon

FAVORITE REALITY SHOW

America’s Got Talent

American Idol

American Ninja Warrior Junior

LEGO Masters

The Masked Singer

The Voice

FAVORITE ANIMATED SERIES

Alvinnn!!! and the Chipmunks

The Boss Baby: Back in Business

LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar

The Loud House

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

FAVORITE FEMALE TV STAR

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Fuller House)

Camila Mendes (Veronica Lodge, Riverdale)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven’s Home)

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: The Musical: The Series)

FAVORITE MALE TV STAR

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical Series)

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry’s Young Dylan)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, Henry Danger and Danger Force)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

FILM:

FAVORITE MOVIE

Dolittle

Hamilton

Hubie Halloween

Mulan

Sonic the Hedgehog

Wonder Woman 1984

FAVORITE MOVIE ACTRESS

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes)

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman, Wonder Woman 1984)

Anne Hathaway (Grand High Witch, The Witches)

Vanessa Hudgens (Princesses, The Princess Switch: Switched Again)

Yifei Liu (Mulan, Mulan)

Melissa McCarthy (Carol Peters, Superintelligence)

FAVORITE MOVIE ACTOR

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hedgehog)

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Dolittle)

Will Ferrell (Lars Erickssong, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamilton, Hamilton)

Chris Pine (Steve Trevor, Wonder Woman 1984)

Adam Sandler (Hubie Dubois, Hubie Halloween)

FAVORITE ANIMATED MOVIE

Onward

The Croods: A New Age

Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe

Trolls World Tour

Scoob!

Soul

FAVORITE VOICE FROM AN ANIMATED MOVIE

Tina Fey (22, Soul)

Jamie Foxx (Joe Gardner, Soul)

Anna Kendrick (Poppy, Trolls World Tour)

Chris Pratt (Barley Lightfoot, Onward)

Ryan Reynolds (Guy, The Croods: A New Age)

Emma Stone (Eep, The Croods: A New Age)

Justin Timberlake (Branch, Trolls World Tour)

MUZICĂ:

FAVORITE FEMALE ARTIST

Beyoncé

Billie Eilish

Selena Gomez

Ariana Grande

Katy Perry

Taylor Swift

FAVORITE MALE ARTIST

Justin Bieber

Drake

Post Malone

Shawn Mendes

Harry Styles

The Weeknd

FAVORITE MUSIC GROUP

Black Eyed Peas

BLACKPINK

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

OneRepublic

FAVORITE MUSIC COLLABORATION

“Be Kind” – Marshmello & Halsey

“Holy” – Justin Bieber ft. Chance the Rapper

“Ice Cream” – BLACKPINK & Selena Gomez

“Lonely” – Justin Bieber & benny blanco

“Rain on Me” – Lady Gaga & Ariana Grande

“Stuck with U” – Ariana Grande & Justin Bieber

FAVORITE SONG

“Blinding Lights” The Weeknd

“Cardigan” by Taylor Swift

“Dynamite” by BTS

“Toosie Slide” by Drake

“Wonder” by Shawn Mendes

“Yummy” by Justin Bieber

FAVORITE GLOBAL MUSIC STAR

BTS (Asia)

Savannah Clarke (Australia)

David Guetta (Europe)

Master KG (Africa)

Taylor Swift (North America)

Sebastián Yatra (Latin America)

ALTE CATEGORII:

FAVORITE FEMALE SOCIAL STAR

Emma Chamberlain

Charli D’Amelio

GamerGirl

Addison Rae

JoJo Siwa

Maddie Ziegler

FAVORITE MALE SOCIAL STAR

James Charles

Jason Derulo

David Dobrik

MrBeast

Ninja

Ryan’s World

FAVORITE FEMALE SPORTS STAR

Simone Biles

Alex Morgan

Naomi Osaka

Candace Parker

Megan Rapinoe

Serena Williams

FAVORITE MALE SPORTS STAR

Tom Brady

Stephen Curry

LeBron James

Patrick Mahomes

Lionel Messi

Russell Wilson

FAVORITE VIDEO GAME