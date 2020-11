Irina Rimes a fost la Măruță și a vorbit despre Masked Singer și un nou album - VIDEO

Implicată în ultimii ani în multiple proiecte, Irina Rimes s-a menținut activă și în perioada pandemiei. În luna mai, artista a lansat un nou album, în vară și-a vizitat fanii, iar recent a fost una dintre vedetele finaliste de la Masked Singer România. Irina Rimes l-a interpretat pe Căpcăun, finalizând competiția pe poziția a doua.

Prezentă în emisiunea lui Măruță, artista a povestit că experiența de la Masked Singer a fost foarte frumoasă, chiar dacă nu a avut cel mai lejer costum. "Pentru fiecare mișcare trebuia să depun efort de zece ori mai mare", a mărturisit Irina. Artista a reușit să păcălească publicul, foarte mulți fiind surprinși să o descopere pe Irina sub masca de Căpcăun. Rolul acesta a ajutat-o, însă, pe Irina să se cunoscă mai bine, prestația ei din concurs impresionându-l și pe câștigătorul Masked Singer, Muguru Mihăescu. Acesta a declarat în emisiunea lui Măruță că "Irina Rimes e viață".

Irina i-a povestit lui Măruță și despre ce a mai făcut în ultimele luni, de când pandemia a afectat activitatea tuturor artiștilor.

"(Am făcut) O grămadă de chestii. De fapt, nu mai țin minte când ne-am văzut ultima oară. În mai am lansat un album, după care am lucrat la al doilea album, pe care urmează să-l lansez în curând, nu știu exact când", a spus artista.

Întrebată dacă noul ei disc va apărea anul acesta, Irina a părut să indice că lansarea a fost stabilită pentru februarie 2021.

Irina a anunțat că va mai lansa și noi piese în limba engleză, concluzionând că a fost ocupată cu muzica și gătitul.

"Am mai lucrat la piesa asta nouă (Your Love), pe care am scos-o acum, și încă câteva piese în engleză Am făcut muzică, altceva nu știu să fac. Am făcut muzică, am făcut borș."