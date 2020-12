În cadrul "Vocea: Reuniunea", Irina Rimes și Tudor Chirilă și-au declarat iubirea - VIDEO

Rimes și Chirilă au început relația de colegialitate în 2018, când artista de peste Prut s-a alăturat juraților de la Vocea României. Pe parcursul a două sezoane, cei doi au glumit, au râs, s-au luptat pentru concurenți, s-au ciondănit, și au creat scene savuroase pentru audiență.

"Ăsta e felul lui de curta oamenii. Eu așa am simțit. În primul meu sezon, adică în sezonul opt, eu am simțit că Tudor mă curtează. Are ceva cu mine. Bine, poate curtat e mult spus, dar are ceva cu mine. E ca în clasa întâi, când stai cu colega de bancă și o tragi de codiță, doar așa, ca să o enervezi un pic. Și nu mă supăr pe Tudor pentru că ăsta este Tudor. Și dacă îmi place muzica lui, ar trebui să îi accept și părțile astea - când e mai nesimțit, când e mai mitocan, așa", a declarat Irina despre dinamica relației cu Tudor Chirilă.