Irina Rimes demonstrează încă o dată că nu este definită de un anume stil muzical. Poate cânta pop, dance, pop-rock și chiar și trap, iar odată cu această nouă colaborare cu Cris Cab, pentru piesa "Your Love", intră și în zona muzicii de club cu arome balcanice. Timbrul vocal al Irinei străbate peste producția încărcată, acesta fiind singurul element de legătură între muzica cu care a devenit cunoscută și stilul pe care îl încearcă acum.

Cris Cab, artistul cu care a colaborat Irina pentru noul single, s-a născut în Miami, Florida, și cântă la chitară de la 11 ani. Iubește muzica lui Bob Marley, nominalizându-l drept unul dintre cei mai proeminenți artiști care i-au influențat cariera. După o serie de EP-uri, prin care s-a remarcat pe scena muzicală locală, Cris a lansat piesa "Liar Liar", devenind astfel cunoscut la nivel internațional. Pentru acest single, a lucrat cu Pharrell Williams, artistul povestind despre colaborarea cu reputatul producător într-un interviu acordat pentru InfoMusic.

"Piesa a apărut în urma unei sesiuni cu Alex Cotoi și WRS. Ne-a plăcut atât de mult energia ei încât am decis să o lansăm cât mai repede posibil. Este prima dată când lansez o piesă la câteva săptămâni de la realizarea ei.

Am ieșit din zona de confort, am avut o altă abordare, ne-am pliat pe stilul și mesajul piesei. Iar colaborarea cu Cris Cab a fost una visată încă de când eram pe băncile facultății și ascultam pe repeat piesa Liar Liar. Sunt foarte curioasă de reacția publicului meu la această schimbare de imagine, dar și de ce va genera piesa în general. Sper să fie o surpriză frumoasă pentru toți cei care mă cunosc și o descoperire pentru toți cei care nu mă cunosc. Mulțumesc echipei și tuturor celor care au fost implicați în acest proiect. Dar mai ales lui Cris, care are mare încredere în piesă și și-a însușit-o așa cum mi-am însușit și eu această nouă provocare", a declarat Irina Rimes.